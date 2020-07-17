Коронавирус со временем не исчезнет, заявил эксперт

"COVID-19 не исчезнет, но со временем, скорее всего, потеряет патогенность. У людей появится среднесрочный иммунитет. Совокупно около 70% россиян в том или ином виде перенесут заболевание, что позволит выработать коллективный иммунитет", - сказал эксперт.