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В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
Две подпольные мастерские по изготовлению оружия обнаружены в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T06:43
куйтунский район
иркутская область
иркутск
происшествия
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куйтунский район
иркутская область
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353
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куйтунский район, иркутская область, иркутск, происшествия

В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия

06:43 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Две подпольные мастерские по изготовлению оружия обнаружены в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Сотрудники подразделения управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с УФСБ России по Иркутской области и СУСК России по Иркутской области пресекли деятельность двух нелегальных мастерских по модернизации средств поражения и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что информация о причастности к незаконной деятельности пяти жителей региона была получена в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела. Обыски проводились в Иркутске и Куйтунском районе. Было изъято 25 единиц оружия, более 500 патронов различного калибра, основные части огнестрельного оружия. Как выяснили сыщики, мужчины приобретали в интернете охолощенное оружие, после чего переделывали его в боевое. Изъятый арсенал направлен на исследование.
Ликвидация подпольной оружейной мастерской в Комсомольске-на-Амуре. Кадры ФСБ
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Куйтунский районИркутская областьИркутскПроисшествия
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