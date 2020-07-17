В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия

КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Две подпольные мастерские по изготовлению оружия обнаружены в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Сотрудники подразделения управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с УФСБ России по Иркутской области и СУСК России по Иркутской области пресекли деятельность двух нелегальных мастерских по модернизации средств поражения и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что информация о причастности к незаконной деятельности пяти жителей региона была получена в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела. Обыски проводились в Иркутске и Куйтунском районе. Было изъято 25 единиц оружия, более 500 патронов различного калибра, основные части огнестрельного оружия. Как выяснили сыщики, мужчины приобретали в интернете охолощенное оружие, после чего переделывали его в боевое. Изъятый арсенал направлен на исследование.