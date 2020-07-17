В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия

"Сотрудники подразделения управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с УФСБ России по Иркутской области и СУСК России по Иркутской области пресекли деятельность двух нелегальных мастерских по модернизации средств поражения и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении.