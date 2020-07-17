https://ria.ru/20200717/1574474737.html
В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
Лесной пожар в Тункинском нацпарке Бурятии, действовавший с воскресенья, ликвидирован, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T06:42
2020-07-17T06:42
республика бурятия
происшествия
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https://ria.ru/20200716/1574442304.html
республика бурятия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, происшествия