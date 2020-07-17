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В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
Лесной пожар в Тункинском нацпарке Бурятии, действовавший с воскресенья, ликвидирован, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T06:42
республика бурятия
происшествия
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РИА Новости
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республика бурятия, происшествия

В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке

06:42 17.07.2020
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© Тункинский национальный паркТункинский нацпарк
Тункинский нацпарк
© Тункинский национальный парк
Тункинский нацпарк. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Лесной пожар в Тункинском нацпарке Бурятии, действовавший с воскресенья, ликвидирован, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
"За прошедшие сутки проводились работы по тушению трех лесных пожаров на общей площади 1459 гектаров. Два лесных пожара в Тункинском нацпарке и Хоринском районе, возникшие из-за грозы, ликвидированы", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что пожар в нацпарке действовал с 12 июля. На утро пятницы в республике тушат лесной пожар в Забайкальском нацпарке на площади 1456 гектаров. На тушении работает 144 человека.
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Республика БурятияПроисшествия
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