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Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
Худеть надо не к лету, а летом, заявил доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. В интервью радио Sputnik он... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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здоровье - общество, питание, общество

Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету

06:42 17.07.2020 (обновлено: 12:14 17.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУтренние занятия по йоге и дыхательной гимнастике в Казани
Утренние занятия по йоге и дыхательной гимнастике в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Худеть надо не к лету, а летом, заявил доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему сбрасывать вес лучше именно в жаркое время года.
"Надо обязательно похудеть к лету" — это популярный тезис у тех, кто планирует пляжный отдых. Однако достичь нужных результатов зимой или весной могут далеко не все, поскольку при низких температурах телу нужно больше энергии и ограничивать себя в еде довольно проблематично. А вот летом сама погода способствует сбросу лишних килограммов, уверен Михаил Гинзбург.
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"В жару мы как-то подсыхаем. Количество воды, которое мы в себе носим, становится меньше. Обычно вес снижается просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий. Люди в жару теряют килограмма полтора веса просто так", — рассказал радио Sputnik диетолог.
Кроме того, в жару легче худеть, потому что аппетит заметно снижается, отметил специалист.
"Можно сказать, что еда имеет тепловую составляющую. Организм расщепляет пищу через окисление, а окисление сопровождается выделением энергии. Часть энергии улавливается молекулами АТФ, а часть нет, поэтому после еды становиться жарко. Когда вокруг и так жарко, то дополнительная энергия не нужна", — рассказал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.
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