Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету

"Надо обязательно похудеть к лету" — это популярный тезис у тех, кто планирует пляжный отдых. Однако достичь нужных результатов зимой или весной могут далеко не все, поскольку при низких температурах телу нужно больше энергии и ограничивать себя в еде довольно проблематично. А вот летом сама погода способствует сбросу лишних килограммов, уверен Михаил Гинзбург.