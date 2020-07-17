Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Худеть надо не к лету, а летом, заявил доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему сбрасывать вес лучше именно в жаркое время года.
"Надо обязательно похудеть к лету" — это популярный тезис у тех, кто планирует пляжный отдых. Однако достичь нужных результатов зимой или весной могут далеко не все, поскольку при низких температурах телу нужно больше энергии и ограничивать себя в еде довольно проблематично. А вот летом сама погода способствует сбросу лишних килограммов, уверен Михаил Гинзбург.
3 декабря 2019, 08:18Исследование показало, когда россияне начинают активно худеть
"В жару мы как-то подсыхаем. Количество воды, которое мы в себе носим, становится меньше. Обычно вес снижается просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий. Люди в жару теряют килограмма полтора веса просто так", — рассказал радио Sputnik диетолог.
Кроме того, в жару легче худеть, потому что аппетит заметно снижается, отметил специалист.
"Можно сказать, что еда имеет тепловую составляющую. Организм расщепляет пищу через окисление, а окисление сопровождается выделением энергии. Часть энергии улавливается молекулами АТФ, а часть нет, поэтому после еды становиться жарко. Когда вокруг и так жарко, то дополнительная энергия не нужна", — рассказал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.