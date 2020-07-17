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В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
Красноярские следователи возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка у матери бывшим сожителем, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Красноярскому краю и... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T06:35
красноярский край
шушенский район
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
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353
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красноярский край, шушенский район, происшествия

В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка

06:35 17.07.2020
1435
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Красноярские следователи возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка у матери бывшим сожителем, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
По предварительной версии следователей, мужчина приехал в Шушенский район к бывшей гражданской супруге и, взяв с согласия матери четырехлетнего мальчика на непродолжительную прогулку, увез его за пределы региона в неизвестном направлении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и местонахождение мужчины с ребенком.
Сотрудник полиции
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0102101
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