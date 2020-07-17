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В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
Граждане Украины пострадали при столкновении автобуса и "Газели" в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 17.07.2020
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липецкая область
украина
происшествия
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липецкая область
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ДТП в Липецкой области. Кадры МЧС
В 02:00 17.07.2020 г. поступило сообщение о ДТП на 375 км трассы М-4 Дон в Елецком районе Липецкой области. Произошло столкновение автомобилей «Газель» и рейсового автобуса. После чего автобус загорелся. Прибывшим пожарными подразделениями автобус был оперативно потушен, а пострадавшим оказана адресная помощь. На месте работают все представители экстренных служб. По предварительной информации в автобусе находилось 39 человек, в том числе 1 ребенок. Пострадало 5 человек из них 3 госпитализированы в больницу с лёгкими травмами, двое из которых от госпитализации отказались. Остальные постралавшие осмотрены на месте бригадой скорой помощи на месте. От администрации Елецкого района для перевозки пассажиров направлены 2 автобуса. Пассажиры будут размещены в гостиничном комплексе.
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липецкая область, украина, происшествия

В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом

06:33 17.07.2020 (обновлено: 10:42 17.07.2020)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Граждане Украины пострадали при столкновении автобуса и "Газели" в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали, что рейсовый автобус сгорел в Липецкой области после столкновения с "Газелью", пострадали восемь человек.

"В Елецком районе на 375-м километре федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" около населенного пункта Хмелинец произошло столкновение автомобиля "Газель" и пассажирского автобуса, ехавшего по маршруту Донецк — Санкт-Петербург. Всего в автобусе находились 39 граждан Украины, в том числе один ребенок. <…> Пострадали пять человек", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что трех пострадавших госпитализировали, остальных пассажиров отвезли в гостиницу.
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4222058
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