В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом

"В Елецком районе на 375-м километре федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" около населенного пункта Хмелинец произошло столкновение автомобиля "Газель" и пассажирского автобуса, ехавшего по маршруту Донецк — Санкт-Петербург. Всего в автобусе находились 39 граждан Украины, в том числе один ребенок. <…> Пострадали пять человек", — сообщил собеседник агентства.