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Нападавшего с ножом на людей хабаровчанина проверят на вменяемость
Мужчину, арестованного по обвинению в четырех нападениях с ножом на прохожих в Индустриальном районе Хабаровска, отправят на психолого-психиатрическую... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T06:25
2020-07-17T06:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, хабаровск, хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 17 июл - РИА Новости.
Мужчину, арестованного по обвинению в четырех нападениях с ножом на прохожих в Индустриальном районе Хабаровска
, отправят на психолого-психиатрическую экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве
, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области.
Ранее сообщалось, что мужчину задержали в феврале после нападений с ножом на двух женщин, они были госпитализированы. Следствие возбудило головное дело, подозреваемого арестовали. В рамках расследования установлена причастность подозреваемого еще к двум нападениям, один из пострадавших, 33-летний мужчина, скончался от полученного ранения. Арестованный признался в нападениях и пояснил, что хотел создать общественный резонанс, чтобы вернуть свою девушку. Очередную атаку он планировал совершить в тот день, когда его задержали.
"В целях экспертного изучения состояния психического здоровья мужчины следствием назначено проведение стационарного психолого-психиатрического исследования в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации (город Москва)", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что следствием проделана масштабная работа по документированию преступной деятельности обвиняемого, совокупностью собранных доказательств подтверждена причастность мужчины к совершенным преступлениям.