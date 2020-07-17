Нападавшего с ножом на людей хабаровчанина проверят на вменяемость

Ранее сообщалось, что мужчину задержали в феврале после нападений с ножом на двух женщин, они были госпитализированы. Следствие возбудило головное дело, подозреваемого арестовали. В рамках расследования установлена причастность подозреваемого еще к двум нападениям, один из пострадавших, 33-летний мужчина, скончался от полученного ранения. Арестованный признался в нападениях и пояснил, что хотел создать общественный резонанс, чтобы вернуть свою девушку. Очередную атаку он планировал совершить в тот день, когда его задержали.