Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574474519.html
Нападавшего с ножом на людей хабаровчанина проверят на вменяемость
Мужчину, арестованного по обвинению в четырех нападениях с ножом на прохожих в Индустриальном районе Хабаровска, отправят на психолого-психиатрическую... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T06:25
москва
хабаровск
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:21:2640:1505_1400x0_80_0_0_a663fea9054dbe82021f3e5cf8f5f350.jpg
https://ria.ru/20200715/1574386548.html
москва
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:21:2640:1505_1400x0_80_0_0_a663fea9054dbe82021f3e5cf8f5f350.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_302:0:2337:1526_1400x0_80_0_0_5c5a317cd1b8d5cbca85b2cd7a77602e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_556:0:2082:1526_1400x0_80_0_0_b70eb384def02764fe6632c1bb09c994.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, хабаровск, хабаровский край, происшествия

Нападавшего с ножом на людей хабаровчанина проверят на вменяемость

06:25 17.07.2020
71
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 17 июл - РИА Новости. Мужчину, арестованного по обвинению в четырех нападениях с ножом на прохожих в Индустриальном районе Хабаровска, отправят на психолого-психиатрическую экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Ранее сообщалось, что мужчину задержали в феврале после нападений с ножом на двух женщин, они были госпитализированы. Следствие возбудило головное дело, подозреваемого арестовали. В рамках расследования установлена причастность подозреваемого еще к двум нападениям, один из пострадавших, 33-летний мужчина, скончался от полученного ранения. Арестованный признался в нападениях и пояснил, что хотел создать общественный резонанс, чтобы вернуть свою девушку. Очередную атаку он планировал совершить в тот день, когда его задержали.
"В целях экспертного изучения состояния психического здоровья мужчины следствием назначено проведение стационарного психолого-психиатрического исследования в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации (город Москва)", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что следствием проделана масштабная работа по документированию преступной деятельности обвиняемого, совокупностью собранных доказательств подтверждена причастность мужчины к совершенным преступлениям.
Полиция в Норвегии
15 июля, 14:23
В Норвегии мужчина с ножом напал на трех женщин
010000
Обсудить 0
МоскваХабаровскХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
Гималайский медведь
На приморца на пасеке напал гималайский медведь
Тункинский нацпарк
В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве полицейского задержали при попытке получить взятку
ДТП в Липецкой области. Кадры МЧС
В Липецкой области сгорел рейсовый автобус
Полицейский
В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
Денис Майборода
Суд продлил арест главе красноярского Пенсионного фонда
Сотрудник МЧС
В Татарстане ищут двух подростков, пропавших около плотины
Сломанное дерево после ураганного ветра
В одном из районов Амурской области ввели режим ЧС из-за ветра
Телеведущий Максим Галкин
Галкин ответил на сообщения о связи с задержанным за торговлю людьми
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре охранника, впустившего убийцу в детсад, осудили на 2,5 года
Статуя Фемиды в суде
На Ставрополье осудили женщину, выбросившую младенца на рынке
Медик
В Забайкалье оштрафовали медика, пропустившую депутатов в стационар COVID
ДТП в Липецкой области. Кадры МЧС
В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
13:02Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
13:01В Казахстане число жертв коронавируса достигло 464
13:01Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране
12:59Все пункты Минских соглашений прописаны однозначно, заявил Песков
12:59В Кремле оценили данные о наличие инструкций по освещению митингов в СМИ
Лента новостейМолния