На приморца на пасеке напал гималайский медведь

"В приемный покой Яковлевской центральной больницы обратился 31-летний местный житель, который пострадал в результате нападения дикого животного. Полицейские опросили потерпевшего. Установлено, что на пасеке в окрестностях села Яковлевка гималайский медведь нанес телесные повреждения мужчине", — сказал собеседник.