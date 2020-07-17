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На приморца на пасеке напал гималайский медведь
Гималайский медведь напал на жителя Яковлевского района Приморья на пасеке, охотнадзор ищет зверя, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД России. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:57
умвд рф
яковлевский район
владивосток
приморский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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умвд рф, яковлевский район, владивосток, приморский край, происшествия

На приморца на пасеке напал гималайский медведь

06:24 17.07.2020 (обновлено: 10:57 17.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГималайский медведь
Гималайский медведь
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости. Гималайский медведь напал на жителя Яковлевского района Приморья на пасеке, охотнадзор ищет зверя, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД России.

"В приемный покой Яковлевской центральной больницы обратился 31-летний местный житель, который пострадал в результате нападения дикого животного. Полицейские опросили потерпевшего. Установлено, что на пасеке в окрестностях села Яковлевка гималайский медведь нанес телесные повреждения мужчине", — сказал собеседник.

По его словам, у потерпевшего закрытый перелом предплечья и повреждение глаза.
"Пострадавший находится в больнице города Владивостока. Угрозы его жизни и здоровью нет. В Яковлевский район для проведения поисковой операции выехала специальная группа из числа полицейских и специалистов охотнадзора", — отметил собеседник.
Он добавил, что уполномоченные полиции провели беседы с охотниками и местными жителями о недопустимости выхода в опасный участок лесного массива.
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