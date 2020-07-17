На приморца на пасеке напал гималайский медведь

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости. Гималайский медведь напал на жителя Яковлевского района Приморья на пасеке, охотнадзор ищет зверя, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД России.
"В приемный покой Яковлевской центральной больницы обратился 31-летний местный житель, который пострадал в результате нападения дикого животного. Полицейские опросили потерпевшего. Установлено, что на пасеке в окрестностях села Яковлевка гималайский медведь нанес телесные повреждения мужчине", — сказал собеседник.
По его словам, у потерпевшего закрытый перелом предплечья и повреждение глаза.
"Пострадавший находится в больнице города Владивостока. Угрозы его жизни и здоровью нет. В Яковлевский район для проведения поисковой операции выехала специальная группа из числа полицейских и специалистов охотнадзора", — отметил собеседник.
Он добавил, что уполномоченные полиции провели беседы с охотниками и местными жителями о недопустимости выхода в опасный участок лесного массива.