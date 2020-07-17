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Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
Первое полугодие этого года показало взрывной рост спроса на телемедицину среди россиян - востребованность дистанционного консультирования у врачей в условиях... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T06:21
ресо-гарантия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
ресо-гарантия, общество

Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России

06:21 17.07.2020
1771
© РИА Новости / Виталий БелоусовВрач
Врач
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Первое полугодие этого года показало взрывной рост спроса на телемедицину среди россиян - востребованность дистанционного консультирования у врачей в условиях самоизоляции выросла в 10 раз, рассказали РИА Новости в агрегаторе страховых продуктов "Страховка.Ру".
"Телемедицина в виде отдельного полиса стала бюджетной альтернативой добровольному медицинскому страхованию. Если до пандемии страховщики заключали в среднем по 150-200 договоров телемедицины в месяц, то уже в июне количество проданных полисов составляло примерно 1-1,5 тысячи в разных компаниях", – рассказала генеральный директор агрегатора Елена Суховей.
В целом, проанализировав поисковые запросы россиян в интернете, эксперты сервиса выяснили, что спрос на дистанционные консультации врачей через мобильные приложения и онлайн-сервисы в первом полугодии 2020 года стремительно вырос - на 177% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Среди популярных запросов: "доктор онлайн" - рост на 305%, "консультация врача онлайн" - на 151%.
Данный тренд подтверждают и аналитики страховой компании "РЕСО-Гарантия", которые сообщили о 10-кратном росте продаж полисов телемедицины в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне всеобщей самоизоляции граждан и карантинных мер. Страховщики уверены, что популярность нового продукта сохранится и после снятия всех ограничений. Сейчас страховые компании выводят телемедицину в отдельный продукт – перспективный и относительно недорогой для клиентов.
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Эксперты также отмечают возросший спрос и на телеветеринарию. Пользователи интернета на 74% чаще искали консультации ветеринаров онлайн в первом полугодии текущего года, чем в прошлом году. Владельцы домашних животных дистанционно обращаются за помощью к врачам-нутрициологам, зоопсихологам и ветеринарам. До пандемии эта услуга также входила в полисы ДМС, но, как поясняют эксперты, есть запросы на покупку отдельной программы страхования своих любимцев, поскольку это выгоднее для потребителя.
"Страховые компании отмечают, что интерес к телеветеринарии планомерно растет. Количество обращений за онлайн-консультациями по здоровью питомцев увеличивается на 30-40% в месяц, начиная с апреля, согласно данным наших партнеров", – сообщила Суховей.
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