Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России

"Телемедицина в виде отдельного полиса стала бюджетной альтернативой добровольному медицинскому страхованию. Если до пандемии страховщики заключали в среднем по 150-200 договоров телемедицины в месяц, то уже в июне количество проданных полисов составляло примерно 1-1,5 тысячи в разных компаниях", – рассказала генеральный директор агрегатора Елена Суховей.

В целом, проанализировав поисковые запросы россиян в интернете, эксперты сервиса выяснили, что спрос на дистанционные консультации врачей через мобильные приложения и онлайн-сервисы в первом полугодии 2020 года стремительно вырос - на 177% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Среди популярных запросов: "доктор онлайн" - рост на 305%, "консультация врача онлайн" - на 151%.

Эксперты также отмечают возросший спрос и на телеветеринарию. Пользователи интернета на 74% чаще искали консультации ветеринаров онлайн в первом полугодии текущего года, чем в прошлом году. Владельцы домашних животных дистанционно обращаются за помощью к врачам-нутрициологам, зоопсихологам и ветеринарам. До пандемии эта услуга также входила в полисы ДМС, но, как поясняют эксперты, есть запросы на покупку отдельной программы страхования своих любимцев, поскольку это выгоднее для потребителя.