Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

"Это чай, кофе и, к сожалению, еще хуже — всякие энергетики. Все больше и чаще можно увидеть, как люди пьют эти напитки, а без них они нетрудоспособны. Некоторые принимают контрастный душ, чтобы взбодриться. Это приводит к ослабленной работе надпочечников — им и без того тяжело, а их еще подстегивают энергетиками, стимулирующими средствами и холодным душем", — сказала Зухра Павлова.