Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Почему клонит в сон на работе и как с этим бороться, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ, доктор Зухра Павлова.
Если человек никак не может "проснуться" на рабочем месте, то, скорее всего, он просто мало спит и не успевает полноценно отдохнуть, отметила эксперт.
"Мы не берем какие-то стрессовые ситуации, когда человек был, например, в дороге. Если человека регулярно клонит в сон, это говорит о том, что он поздно ложится спать. Еще недосыпанию может способствовать храп, из-за которого человек спит с паузами и не высыпается. Естественно, он будет приходить на работу сонным, с низким уровнем эффективности", — рассказала врач.
В таком случае будет все время требоваться стимуляция, в том числе едой и разными напитками.
"Это чай, кофе и, к сожалению, еще хуже — всякие энергетики. Все больше и чаще можно увидеть, как люди пьют эти напитки, а без них они нетрудоспособны. Некоторые принимают контрастный душ, чтобы взбодриться. Это приводит к ослабленной работе надпочечников — им и без того тяжело, а их еще подстегивают энергетиками, стимулирующими средствами и холодным душем", — сказала Зухра Павлова.
Самым разумным было бы нормализовать режим сна. Но если такой возможности нет, помогут физическая активность и простая питьевая вода.
"Наиболее эффективным и безвредным средством будет физическая активность: прогулка, короткая пробежка с этажа на этаж по лестнице, отжимания, приседания. За короткий период времени можно без вреда простимулировать организм, повысить уровень кортизола, снизить уровень стресса. Очень помогает чистая питьевая вода. Если пить ее регулярно, она помогает не снижать уровень активности. Заодно поход в туалет, который потребуется, когда человек пьет достаточное количество воды, тоже помогает взбодриться", — рассказала радио Sputnik Зухра Павлова.