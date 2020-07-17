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В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
Санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина являются ответом на "вмешательство в демократические процессы", заявил Совет национальной безопасности... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:29
евгений пригожин
министерство финансов сша
омар аль-башир
судан
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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евгений пригожин, министерство финансов сша, омар аль-башир, судан, сша, в мире

В Белом доме объяснили санкции против Пригожина

06:09 17.07.2020 (обновлено: 12:29 17.07.2020)
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина являются ответом на "вмешательство в демократические процессы", заявил Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

"США ввели дополнительные санкции против сети (компаний) связанного с Кремлем финансиста Евгения Пригожина, целью стали компании, участвующие в скрытном уклонении от санкций в Судане, Гонконге и Таиланде. Иностранное вмешательство в демократические процессы неприемлемо", — говорится в заявлении СНБ.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в среду сообщило о внесении в санкционный список лиц и компаний, связанных с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Согласно сообщению Минфина, "игроки, против которых были приняты шаги сегодня, напрямую содействовали действиям Пригожина в мире и пытались подавить и дискредитировать протестующих за демократические реформы в Судане".
В список санкций внесены россиянин Игорь Лавренков, Андрей Мандель (гражданство не указано) и россиянин Михаил Потепкин.
Евгений Пригожин
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ООО "М Инвест", по данным американских властей, служит прикрытием для так называемой ЧВК Вагнера в Судане и "разрабатывает планы для бывшего президента Судана Омара аль-Башира по подавлению протестов". Андрей Мандель и Михаил Потепкин якобы играют ключевую роль в работе этой организации.
Компании Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. Co. и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited, утверждает Минфин США, помогали осуществить более 100 переводов на сумму свыше 7,5 миллиона долларов, "отправленных в интересах Пригожина".
Игорь Лавренков, возглавлявший Shine Dragon Group Limited, был "лично причастен к установлению связи компании с "М Инвест", говорится в сообщении.
МИД России заявил, что санкции вызывают сожаление, а заявления о "руке Кремля" в различных регионах мира — это "паранойя".
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Евгений ПригожинМинистерство финансов СШАОмар аль-БаширСуданСШАВ мире
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