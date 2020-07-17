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Война в Сирии
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Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям деревни Хардетнин в провинции Алеппо и поселка Хбара Сегира в провинции Хасеке, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T06:04
война в сирии
сирия
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РИА Новости
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сирия, алеппо, в мире

Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках

06:04 17.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЖители сирийской деревни Брабишбо встречают цветами и апельсинами российских военных, доставивших гуманитарную помощь
Жители сирийской деревни Брабишбо встречают цветами и апельсинами российских военных, доставивших гуманитарную помощь
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Жители сирийской деревни Брабишбо встречают цветами и апельсинами российских военных, доставивших гуманитарную помощь. Архивное фото
ХАРДЕТНИН (Сирия), 17 июл – РИА Новости. Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям деревни Хардетнин в провинции Алеппо и поселка Хбара Сегира в провинции Хасеке, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Максим Солоха.
"Сегодня мы раздали продовольственные наборы нуждающимся. Мы также проводим работу по мониторингу и оказанию содействия в восстановлении социальной инфраструктуры. В частности, здесь проблемы есть с водоснабжением. И мы будем ходатайствовать перед губернатором провинции, чтобы здесь как можно скорее восстановили подачу воды", - сказал он.
В Хардетнине акция прошла на центральной улице. Там люди собрались еще до приезда российской колонны.
"Вы даже представить не можете, как мы ждем каждый ваш приезд. Большую семью прокормить сложно, и эти продукты как раз и помогут нам продержаться. Видите, как много народу собралось. У каждого в семье старики, дети. И все они, все мы благодарны России за помощь", - рассказала журналистам местная жительница Дарина, у которой в семье семь человек.
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В деревне Хардетнин живут около 200 семей, и большинство из них нуждаются в помощи, так как после ухода боевиков многие из них пока не могут найти работу. Однако, как заверяет глава поселения, жизнь в деревне при помощи российских военных налаживается и с каждым днем в нее возвращается все больше жителей, которые вынуждены были уехать во время войны.
"Помощь России только доказывает, что мы на правильном пути, на пути к миру. Мы справились с боевиками и не остались брошенными на произвол судьбы. Здесь, в нашем селе, все понимают, что именно ваша страна - наша опора сегодня. Спасибо России!" - сказал после гуманитарной акции глава местной администрации Мохамед Алмин.
В поселении Хбара Сегира люди также собираются в очередь до приезда российских военных.
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"Мы здесь в своем селе прекрасно понимаем, что эта гуманитарная помощь, эти продукты, которые вы нам сегодня привезли, - лишь малая часть той поддержки, которую Россия оказывает попавшей в беду Сирии. Именно благодаря России эта беда теперь позади", - заявил директор местной школы Мугиб Варха.
В продуктовых наборах для местных жителей - рис, мука, сахар, чай и сгущенное молоко. В ходе двух акций российские военные раздали более 3,5 тонн продуктов. За время конфликта в Сирии российские военные выдали гражданам Сирии свыше 4 тысяч тонн продуктов питания, воды и предметов первой необходимости.
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