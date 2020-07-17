Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках

ХАРДЕТНИН (Сирия), 17 июл – РИА Новости. Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям деревни Хардетнин в провинции Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям деревни Хардетнин в провинции Алеппо и поселка Хбара Сегира в провинции Хасеке, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Максим Солоха.

"Сегодня мы раздали продовольственные наборы нуждающимся. Мы также проводим работу по мониторингу и оказанию содействия в восстановлении социальной инфраструктуры. В частности, здесь проблемы есть с водоснабжением. И мы будем ходатайствовать перед губернатором провинции, чтобы здесь как можно скорее восстановили подачу воды", - сказал он.

В Хардетнине акция прошла на центральной улице. Там люди собрались еще до приезда российской колонны.

"Вы даже представить не можете, как мы ждем каждый ваш приезд. Большую семью прокормить сложно, и эти продукты как раз и помогут нам продержаться. Видите, как много народу собралось. У каждого в семье старики, дети. И все они, все мы благодарны России за помощь", - рассказала журналистам местная жительница Дарина, у которой в семье семь человек.

В деревне Хардетнин живут около 200 семей, и большинство из них нуждаются в помощи, так как после ухода боевиков многие из них пока не могут найти работу. Однако, как заверяет глава поселения, жизнь в деревне при помощи российских военных налаживается и с каждым днем в нее возвращается все больше жителей, которые вынуждены были уехать во время войны.

"Помощь России только доказывает, что мы на правильном пути, на пути к миру. Мы справились с боевиками и не остались брошенными на произвол судьбы. Здесь, в нашем селе, все понимают, что именно ваша страна - наша опора сегодня. Спасибо России!" - сказал после гуманитарной акции глава местной администрации Мохамед Алмин.

В поселении Хбара Сегира люди также собираются в очередь до приезда российских военных.

"Мы здесь в своем селе прекрасно понимаем, что эта гуманитарная помощь, эти продукты, которые вы нам сегодня привезли, - лишь малая часть той поддержки, которую Россия оказывает попавшей в беду Сирии. Именно благодаря России эта беда теперь позади", - заявил директор местной школы Мугиб Варха.