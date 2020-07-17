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Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
Конституция Южной Кореи не отвечает требованиям времени и должна быть реформирована до конца года, что можно будет сделать после преодоления пандемии... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T05:58
чон се гюн
южная корея
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РИА Новости
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чон се гюн, южная корея, в мире

Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года

05:58 17.07.2020
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© РИА Новости / Петров / Перейти в фотобанкВид на Сеул
Вид на Сеул
© РИА Новости / Петров
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СЕУЛ, 17 июл – РИА Новости. Конституция Южной Кореи не отвечает требованиям времени и должна быть реформирована до конца года, что можно будет сделать после преодоления пандемии коронавируса, заявил на церемонии по случаю 72-го Дня конституции спикер парламента Пак Бен Сок.
Спикер в своей торжественной речи на церемонии в парламенте заявил, что в конституцию необходимо внести изменения, чтобы "защитить граждан от волн изменений и открыть будущее".
"Учитывая предстоящее политическое расписание, до следующего года - самое время реформировать конституцию. Давайте приступим к основательному обсуждению этого вопроса после преодоления кризиса коронавируса", - заявил спикер.
По словам Пак Бен Сока, нынешняя конституция Южной Кореи, принятая в 1987 году, "создана в духе борьбы за демократию и ставит в центр ликвидацию авторитаризма, прямые выборы президента на пятилетний срок и гражданские свободы". Такая конституция не отвечает требованиям нынешнего времени.
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"После коронавируса изменилось само фундаментальное понятие государства. Также наша экономика выросла в 10 раз по сравнению с 1987 годом, среда нынешней эры и требования граждан тоже сильно изменились", - пояснил Пак Бен Сок.
Премьер-министр Чон Се Гюн на своей странице в Facebook также заявил о необходимости пересмотра конституции.
"Пришло время начать процесс придачи формы духу конституции во всех сферах, включая экономику, общество, культуру, труд граждан и окружающую среду, в соответствии с течением изменившейся эпохи, демонстрациями со свечами возведшей демократию еще на одну ступень выше", - говорится в сообщении Чон Се Гюна.
Конституция Республики Корея была принята 17 июля 1948 года и в последний раз пересмотрена в 1987 году. День конституции 17 июля считается национальным праздником, но не является выходным днем.
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