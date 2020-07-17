В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Исполнительные власти и законодатели штата Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times

О судьбе девочки впервые сообщила независимая организация журналистских расследований ProPublica Illinois. В прошлом году Грейс (фамилия не сообщается) обвинили в нападении и краже, но оставили на свободе на испытательном сроке. Однако два месяца назад судья сочла невыполнение домашнего задания нарушением условий и направила Грейс в комплекс для несовершеннолетних нарушителей.

При этом известно, что девочка страдает синдромом дефицита внимания и ей особенно трудно давались онлайн-занятия, на которые школы перешли из-за пандемии коронавируса.

Дэвид Култер, глава округа Окленд , в котором была осуждена Грейс, заявил, что разговаривал с судьей по этому делу. "Я полагаю, что оно требует пересмотра в рамках текущего процесса или апелляции", — сказал он.

К пересмотру призывают и конгрессмены от штата Мичиган. Член палаты представителей Энди Левин заявил о "серьезных упущениях" со стороны сотрудников суда, которые, в частности, не приняли во внимание "пониженную обучаемость" афроамериканки Грейс.

Конгрессвумен Бренда Лоуренс назвала решение суда "более чем вызывающим беспокойство". По ее словам, необходимо убедиться, что речь не идет о "диспропорциональных реалиях в правоохранительной системе, с которыми сталкиваются этнические меньшинства".