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Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
Реклама табака является одним из центральных факторов, формирующих склонность к курению у детей и подростков, заявил РИА Новости немецкий эксперт, глава... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T04:44
курение
германия
общество
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60
курение, германия, общество

Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников

04:44 17.07.2020
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© Depositphotos / londondepositСигарета в пепельнице
Сигарета в пепельнице
© Depositphotos / londondeposit
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Реклама табака является одним из центральных факторов, формирующих склонность к курению у детей и подростков, заявил РИА Новости немецкий эксперт, глава института терапевтических исследований и исследований в сфере здравоохранения (IFT-NORD) в Киле Райнер Хакевинкель.
"Для начала курения значение имеет личность ребенка, структура которой определяет риски возникновения зависимости, социальное окружение и контакт с рекламой", - заявил эксперт, добавив, что в целом курение у детей и подростков обусловлено не одним, а комплексом факторов.
В начале июля бундестаг ужесточил правила для рекламы табачных изделий, в частности, уже в текущем году будет запрещена реклама сигарет и табака в кино на сеансах для зрителей младше 18 лет и промоакции вне пределов специализированных магазинов. С 2022 года будет запрещена уличная реклама для табачных изделий, с 2023 года - для кальянов, с 2024 года - для электронных сигарет. Исключением станет оформление витрин специализированных магазинов.
"Этой темой мы давно занимаемся, провели в этой связи разные исследования с привлечением очень большой аудитории, речь идет о нескольких тысячах детей. Методика идентична: мы фотографируем рекламу, в частности, уличные плакаты, оцифровываем фотографии и удаляем с них названия торговой марки. Затем мы спрашиваем у детей, видели ли они эту рекламу ранее, как часто и какой торговой марке она принадлежит", - пояснил глава IFT-NORD, добавив, что исследования показали, что значительная часть никогда ранее не куривших детей и подростков имеет контакт с рекламой сигарет, ориентируется в торговых марках производителей.
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По информации IFT-NORD, институт провел с 2010 года несколько исследований, в каждом из них принимали участие не менее тысячи детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Исследования касались изучения уровня ориентированности аудитории на рынке табачных изделий и электронных сигарет. Так, в 2018 году в шести федеральных землях Германии прошло исследование при участии 6902 школьников, средний возраст которых составил 13 лет. Почти 40% испытуемых "подвержены рекламе электронных сигарет", при этом когда-либо пользовались электронными сигаретами 21,7% участников, обычными сигаретами - 21,8%, кальянами - 23,2%, более 12 % детей и подростков пробовали все, говорится в исследовании.
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Так как к возникновению курительной зависимости у детей приводит "комплексное поведение", то есть ряд факторов, вызывающих эту зависимость, Хакевинкель уточнил, что, помимо основных, есть еще "плавающие" триггеры, которые учитываются в исследованиях по данному вопросу.
"В статистической аналитике дело обстоит так, что все возможные факторы учитываются. Это как боксерский поединок - некоторые факторы отправляются в нокаут, отпадают, и мы говорим, что они не слишком важные. Но в остатке - эти три: влияние рекламы, личность и окружение. Отдельно еще можно указать социальную среду. Они остаются значительными. К факторам, которые "отпадают", относится, например, пол ребенка, успехи в школе. Они периодически возникают", - пояснил он.
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