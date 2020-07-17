Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников

БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Реклама табака является одним из центральных факторов, формирующих склонность к Реклама табака является одним из центральных факторов, формирующих склонность к курению у детей и подростков, заявил РИА Новости немецкий эксперт, глава института терапевтических исследований и исследований в сфере здравоохранения (IFT-NORD) в Киле Райнер Хакевинкель.

"Для начала курения значение имеет личность ребенка, структура которой определяет риски возникновения зависимости, социальное окружение и контакт с рекламой", - заявил эксперт, добавив, что в целом курение у детей и подростков обусловлено не одним, а комплексом факторов.

В начале июля бундестаг ужесточил правила для рекламы табачных изделий, в частности, уже в текущем году будет запрещена реклама сигарет и табака в кино на сеансах для зрителей младше 18 лет и промоакции вне пределов специализированных магазинов. С 2022 года будет запрещена уличная реклама для табачных изделий, с 2023 года - для кальянов, с 2024 года - для электронных сигарет. Исключением станет оформление витрин специализированных магазинов.

"Этой темой мы давно занимаемся, провели в этой связи разные исследования с привлечением очень большой аудитории, речь идет о нескольких тысячах детей. Методика идентична: мы фотографируем рекламу, в частности, уличные плакаты, оцифровываем фотографии и удаляем с них названия торговой марки. Затем мы спрашиваем у детей, видели ли они эту рекламу ранее, как часто и какой торговой марке она принадлежит", - пояснил глава IFT-NORD, добавив, что исследования показали, что значительная часть никогда ранее не куривших детей и подростков имеет контакт с рекламой сигарет, ориентируется в торговых марках производителей.

По информации IFT-NORD, институт провел с 2010 года несколько исследований, в каждом из них принимали участие не менее тысячи детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Исследования касались изучения уровня ориентированности аудитории на рынке табачных изделий и электронных сигарет. Так, в 2018 году в шести федеральных землях Германии прошло исследование при участии 6902 школьников, средний возраст которых составил 13 лет. Почти 40% испытуемых "подвержены рекламе электронных сигарет", при этом когда-либо пользовались электронными сигаретами 21,7% участников, обычными сигаретами - 21,8%, кальянами - 23,2%, более 12 % детей и подростков пробовали все, говорится в исследовании.

Так как к возникновению курительной зависимости у детей приводит "комплексное поведение", то есть ряд факторов, вызывающих эту зависимость, Хакевинкель уточнил, что, помимо основных, есть еще "плавающие" триггеры, которые учитываются в исследованиях по данному вопросу.