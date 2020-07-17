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Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
Обезопасить себя и свой кошелек от мошенников в отпуске можно, соблюдая бдительность и правила цифровой гигиены на всех этапах планирования отдыха: от покупки... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T04:42
туризм
общество
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РИА Новости
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353
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общество

Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске

04:42 17.07.2020
1581
© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком
© Depositphotos / AntonioGuillemF
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Обезопасить себя и свой кошелек от мошенников в отпуске можно, соблюдая бдительность и правила цифровой гигиены на всех этапах планирования отдыха: от покупки билетов и страховки до знакомств на пляже, рассказали РИА Новости эксперты Национального центра финансовой грамотности.
"Большинство людей начинают свои путешествия в интернете, изучая различные предложения о турах и отелях. Именно в процессе планирования отпуска можно попасть в поле зрения мошенников. Человеку, который обозначил себя поисковыми запросами, начинают поступать через рекламу или рассылку заманчивые предложения: туры по сниженным ценам, скидка на перелеты, что угодно, чтобы заставить жертву перейти по ссылкам, или открыть файл с вредоносной программой", - рассказал эксперт Дмитрий Савченко.
Он пояснил, что некоторые вредоносные программы способны считывать все вводимые логины и пароли пользователя, чтобы в дальнейшем взломать интернет-банкинг или электронные кошельки. "Невнимательный человек, может даже не заподозрить подвох и оплатить бронирование, а через некоторое время, осознать, что вместо него в оффшорные теплые страны полетели его деньги", - добавил он.
Савченко рассказал, что играя на страхах путешественников, некоторые мошенники продают фальшивую страховку для путешествий на случай COVID-19. "Когда вы покупаете страховку для путешествий, убедитесь, что покупаете полис непосредственно у лицензированной компании и всегда заранее читайте мелкий шрифт", - объяснил эксперт. Он также добавил, что избежать проблем с жильем можно, бронируя его через авторитетные сайты по аренде, которые имеют защиту потребителей, политику отмены и страховые гарантии.
Сотрудница в операционном зале банка
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"Для того чтобы обезопасить свой отдых, необходимо уведомить свой банк о поездке. Если сотрудники банка заметят, что вы начинаете совершать крупные покупки за пределами вашего обычного географического района, они смогут заблокировать вашу карту. ... Используйте карту с установленным низким лимитом и никогда не выпускайте свою карту из виду", - заключил он.
В свою очередь, эксперт центра Елена Бобкова напомнила о мошенничествах под видом "курортных романов" или знакомств на пляже. "Если вы девушка, к вам подойдет симпатичный мужчина, если мужчина, наоборот, если семейная пара, подойдет знакомиться семья. Войдя к вам в расположение, как только вы пойдете в море, у вас пропадут все ценности из сумки, а дружелюбные знакомые исчезнут. Если вы будете внимательны к тому, что вас окружает, то сможете избежать типовых ловушек от мошенников и успешно провести свой отпуск, вернувшись с массой положительных эмоций", - подытожила она.
Багаж возле трапа самолета
1 октября 2019, 03:06Туризм
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