Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Обезопасить себя и свой кошелек от мошенников в отпуске можно, соблюдая бдительность и правила цифровой гигиены на всех этапах планирования Обезопасить себя и свой кошелек от мошенников в отпуске можно, соблюдая бдительность и правила цифровой гигиены на всех этапах планирования отдыха : от покупки билетов и страховки до знакомств на пляже, рассказали РИА Новости эксперты Национального центра финансовой грамотности.

"Большинство людей начинают свои путешествия в интернете, изучая различные предложения о турах и отелях. Именно в процессе планирования отпуска можно попасть в поле зрения мошенников. Человеку, который обозначил себя поисковыми запросами, начинают поступать через рекламу или рассылку заманчивые предложения: туры по сниженным ценам, скидка на перелеты, что угодно, чтобы заставить жертву перейти по ссылкам, или открыть файл с вредоносной программой", - рассказал эксперт Дмитрий Савченко.

Он пояснил, что некоторые вредоносные программы способны считывать все вводимые логины и пароли пользователя, чтобы в дальнейшем взломать интернет-банкинг или электронные кошельки. "Невнимательный человек, может даже не заподозрить подвох и оплатить бронирование, а через некоторое время, осознать, что вместо него в оффшорные теплые страны полетели его деньги", - добавил он.

Савченко рассказал, что играя на страхах путешественников, некоторые мошенники продают фальшивую страховку для путешествий на случай COVID-19. "Когда вы покупаете страховку для путешествий, убедитесь, что покупаете полис непосредственно у лицензированной компании и всегда заранее читайте мелкий шрифт", - объяснил эксперт. Он также добавил, что избежать проблем с жильем можно, бронируя его через авторитетные сайты по аренде, которые имеют защиту потребителей, политику отмены и страховые гарантии.

"Для того чтобы обезопасить свой отдых, необходимо уведомить свой банк о поездке. Если сотрудники банка заметят, что вы начинаете совершать крупные покупки за пределами вашего обычного географического района, они смогут заблокировать вашу карту. ... Используйте карту с установленным низким лимитом и никогда не выпускайте свою карту из виду", - заключил он.