https://ria.ru/20200717/1574473562.html
СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
Запрет на въезд в США из-за пандемии коронавируса не будет касаться студентов из стран Европы, которые обучаются в американских учебных заведениях, пишет газета РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T04:31
2020-07-17T04:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Запрет на въезд в США
из-за пандемии коронавируса не будет касаться студентов из стран Европы, которые обучаются в американских учебных заведениях, пишет газета Wall Street Journal
со ссылкой на разосланный конгрессменам циркуляр госдепартамента.
Президент США Дональд Трамп
с 14 марта ввел запрет на въезд в США из стран Шенгенской зоны. Подписанный Трампом указ о запрете не содержит временных ограничений и действует до тех пор, пока президент не отменит его действие.
Согласно пояснению госдепа, европейские студенты с американской визой смогут осенью прибыть в США для занятий, несмотря на запреты. Это же касается учащихся, которые еще не имеют визу, но могут ее получить.
"Предоставление (этого исключения - ред.) поможет экономическому восстановлению от пандемии COVID-19 и укрепит ключевые компоненты наших трансатлантических отношений", - говорится в документе.
Во вторник власти США отменили распоряжение, которое аннулировало визы находящихся в стране иностранных студентов, чьи занятия из-за коронавируса были переведены исключительно в онлайн-формат. Ранее администрация Трампа требовала, чтобы иностранцы по студенческой визе учились в Соединенных Штатах очно либо покинули страну.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.