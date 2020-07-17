В Липецкой области сгорел рейсовый автобус

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Липецкой области рейсовый автобус столкнулся с "Газелью", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС

ДТП произошло на 375-м километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец. После столкновения автобус загорелся. Прибывшие пожарные оперативно потушили огонь и оказали помощь пострадавшим.

Автобус сильно выгорел. В нем были 39 граждан Украины, в том числе ребенок. Пострадали пять человек.

Трех человек госпитализировали, остальных пассажиров отвезли в гостиницу.