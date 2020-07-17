https://ria.ru/20200717/1574473539.html
В Липецкой области сгорел рейсовый автобус
В Липецкой области рейсовый автобус столкнулся с "Газелью", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T04:27
2020-07-17T08:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
липецкая область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574477281_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_6adbdc382340393fffaa8b9866b1183e.jpg
https://ria.ru/20200706/1573968700.html
Black Korobov
Украинский след уже нашли?
10
2
липецкая область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ДТП в Липецкой области. Кадры МЧС
В 02:00 17.07.2020 г. поступило сообщение о ДТП на 375 км трассы М-4 Дон в Елецком районе Липецкой области. Произошло столкновение автомобилей «Газель» и рейсового автобуса. После чего автобус загорелся. Прибывшим пожарными подразделениями автобус был оперативно потушен, а пострадавшим оказана адресная помощь.
На месте работают все представители экстренных служб. По предварительной информации в автобусе находилось 39 человек, в том числе 1 ребенок. Пострадало 5 человек из них 3 госпитализированы в больницу с лёгкими травмами, двое из которых от госпитализации отказались. Остальные постралавшие осмотрены на месте бригадой скорой помощи на месте.
От администрации Елецкого района для перевозки пассажиров направлены 2 автобуса. Пассажиры будут размещены в гостиничном комплексе.
2020-07-17T04:27
true
PT1M06S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574477281_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_6adbdc382340393fffaa8b9866b1183e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574477281_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_12603ef6522c5b244e551abd373bb6a5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574477281_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_309d3d86375d61aff99cbefe1b2f1040.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), липецкая область, происшествия