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В Липецкой области сгорел рейсовый автобус
В Липецкой области рейсовый автобус столкнулся с "Газелью", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
липецкая область
происшествия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
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ДТП в Липецкой области. Кадры МЧС
В 02:00 17.07.2020 г. поступило сообщение о ДТП на 375 км трассы М-4 Дон в Елецком районе Липецкой области. Произошло столкновение автомобилей «Газель» и рейсового автобуса. После чего автобус загорелся. Прибывшим пожарными подразделениями автобус был оперативно потушен, а пострадавшим оказана адресная помощь. На месте работают все представители экстренных служб. По предварительной информации в автобусе находилось 39 человек, в том числе 1 ребенок. Пострадало 5 человек из них 3 госпитализированы в больницу с лёгкими травмами, двое из которых от госпитализации отказались. Остальные постралавшие осмотрены на месте бригадой скорой помощи на месте. От администрации Елецкого района для перевозки пассажиров направлены 2 автобуса. Пассажиры будут размещены в гостиничном комплексе.
2020-07-17T04:27
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), липецкая область, происшествия

В Липецкой области сгорел рейсовый автобус

04:27 17.07.2020 (обновлено: 08:37 17.07.2020)
10458
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Липецкой области рейсовый автобус столкнулся с "Газелью", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
ДТП произошло на 375-м километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец. После столкновения автобус загорелся. Прибывшие пожарные оперативно потушили огонь и оказали помощь пострадавшим.
Автобус сильно выгорел. В нем были 39 граждан Украины, в том числе ребенок. Пострадали пять человек.
Трех человек госпитализировали, остальных пассажиров отвезли в гостиницу.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, автобус ехал из Донецка в Санкт-Петербург.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Липецкая областьПроисшествия
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Black Korobov
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