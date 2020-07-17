В Федерации производителей кофе Колумбии не ждут роста цен на напиток

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл – РИА Новости. Пандемия коронавируса, несмотря на ограничения, вводимые странами, вряд ли приведет к росту цен на кофе в магазинах и ресторанах, считает гендиректор Национальной федерации производителей кофе Пандемия коронавируса, несмотря на ограничения, вводимые странами, вряд ли приведет к росту цен на кофе в магазинах и ресторанах, считает гендиректор Национальной федерации производителей кофе Колумбии Роберто Велес Вальехо.

"Не думаю, что он будет", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать роста цен на кофе из-за COVID-19.

"Производство кофе в мире находится на достаточном уровне, в Бразилии, которая является основным производителем кофе, очень хороший урожай, очень обильный, который идет на международные рынки, мы отправляем те же объемы (что и раньше), Центральная Америка немного меньше. Вьетнам, являющийся вторым мировым производителем, также осуществляет отгрузки на экспорт", - отметил гендиректор ассоциации.

При этом он отметил, что в самом начале введения ограничений из-за пандемии мог отмечаться незначительный рост цен.

"Возможно, первоначально (когда вводили карантин – ред.) было небольшое повышение цен, потому что, когда началась пандемия, люди стали скупать туалетную бумагу, не знаю почему, много кофе, был очень небольшой рост цен, но в целом международные цены остались постоянными", - сказал Велес.

Пандемия коронавируса накладывает отпечаток на все сферы жизни, меняет привычки и даже вкусы, не исключением является и пристрастие к кофе, считает он. Во время ограничительных мер, введенных из-за COVID-19 в Колумбии еще в марте, кофейни, рестораны и бары, где обычно подают этот бодрящий напиток, были закрыты, а на их долю приходится треть потребления.

"Но мы увидели увеличение потребления кофе дома, таким образом, можно сказать, что в 2020 году негативного влияния (пандемии) на общее потребление кофе в Колумбии не будет", - сообщил гендиректор.

В будущем, после пандемии, по его мнению, люди также будут меньше посещать кафе, и произойдет изменение структуры потребления. Влияние окажет и растущая безработица, с которой уже сталкиваются многие страны мира.