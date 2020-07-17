Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Желающим взять крупный кредит россиянам сначала стоит узнать свой будущий ежемесячный платеж и следующие два-три месяца откладывать данную сумму, в результате будущий заемщик сможет протестировать свою долговую нагрузку и сформировать подушку безопасности, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (Эльман Мехтиев. Желающим взять крупный кредит россиянам сначала стоит узнать свой будущий ежемесячный платеж и следующие два-три месяца откладывать данную сумму, в результате будущий заемщик сможет протестировать свою долговую нагрузку и сформировать подушку безопасности, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств ( НАПКА

"Есть несколько, можно сказать, "золотых правил" для будущих заемщиков, которые хотят купить в кредит автомобиль, дорогостоящую технику или квартиру. Во-первых, для сокращения рисков выхода на просрочку заемщику до оформления кредита стоит сделать накопления в размере двух-трех платежей. Таким образом, в случае возникновения финансовых трудностей у него будет время решить вопрос и не допустить выхода на просрочку, которая неминуемо связана с начислением штрафов и пеней", — сказал Мехтиев.

Также он советует провести "кредитный тест-драйв". "Клиенту нужно заранее обратиться в банк с просьбой просчитать ежемесячный платеж и на протяжении последующих двух месяцев откладывать именно эту сумму, то есть почувствовать, сможет ли он потянуть данную долговую нагрузку, на чем возможно сэкономить. За два месяца сформируется четкое понимание, что сумма посильная, одновременно с этим накопится необходимая подушка безопасности", — говорит эксперт.

Если же возникнет понимание, что платеж непосильный, то россиянин сможет без дополнительных затрат скорректировать сумму кредита и срок. При этом за это же время потенциальный заемщик сможет убедиться, что планируемая покупка ему действительно нужна.

Для комфортного обслуживания долга заемщику стоит закладывать в бюджет расходы на погашение кредита в размере не более 30 процентов от зарплаты, на стадии оформления кредита — 25 процентов. Если россиянин планирует формировать сбережения, то платеж по кредиту не должен превышать 20 процентов от зарплаты.