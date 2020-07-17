Собянин рассказал, когда возобновится турпоток в Москву из других стран

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Туристический поток из-за рубежа может возобновиться в Туристический поток из-за рубежа может возобновиться в Москве осенью или зимой, но туристов будет меньше обычного, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио " Комсомольская правда ".

"В целом от туристической отрасли город получал около 120 миллиардов рублей в год только налогов, только в городской бюджет. Это такая приличная история, и плюс огромное количество организаций малого, среднего бизнеса, которые занимались обслуживанием туристов, туристическим бизнесом", - сказал он.

В интервью, опубликованном на сайте издания, он выразил надежду на возобновление турпотока в столице "уже осенью-зимой", при этом он подчеркнул, что очевидно, что туристов из-за границы в этом году будет намного меньше обычного.

Также Собянин выразил уверенность, что компании, занимающиеся туризмом, справятся с последствиями пандемии.