https://ria.ru/20200717/1574473161.html
Собянин рассказал, когда возобновится турпоток в Москву из других стран
Туристический поток из-за рубежа может возобновиться в Москве осенью или зимой, но туристов будет меньше обычного, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T03:20
2020-07-17T03:20
туризм
сергей собянин
москва
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей собянин, москва
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Туристический поток из-за рубежа может возобновиться в Москве
осенью или зимой, но туристов будет меньше обычного, заявил мэр Москвы Сергей Собянин
в интервью радио "Комсомольская правда
".
"В целом от туристической отрасли город получал около 120 миллиардов рублей в год только налогов, только в городской бюджет. Это такая приличная история, и плюс огромное количество организаций малого, среднего бизнеса, которые занимались обслуживанием туристов, туристическим бизнесом", - сказал он.
В интервью, опубликованном на сайте издания, он выразил надежду на возобновление турпотока в столице "уже осенью-зимой", при этом он подчеркнул, что очевидно, что туристов из-за границы в этом году будет намного меньше обычного.
Также Собянин выразил уверенность, что компании, занимающиеся туризмом, справятся с последствиями пандемии.
"Если даже и будет какое-то серьезное падение в этом году, надеюсь, что этот бизнес восстановится. Мы, по крайней мере, делаем для этого все", - отметил мэр.