https://ria.ru/20200717/1574473119.html
Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 32 самолета-разведчика, отмечается в инфографике, которую публикует газета российских... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T03:05
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