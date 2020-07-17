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Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 32 самолета-разведчика, отмечается в инфографике, которую публикует газета российских... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T03:05
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Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета

03:05 17.07.2020
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© Минобороны РФСамолет-разведчик ВВС США RC-135
Самолет-разведчик ВВС США RC-135
© Минобороны РФ
Самолет-разведчик ВВС США RC-135. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 32 самолета-разведчика, отмечается в инфографике, которую публикует газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
Кроме того, у российских границ за минувшую неделю вели разведку четыре беспилотника.
В материале также говорится, что за последнюю неделю российские истребители дежурных сил ПВО четыре раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы. Нарушений воздушного пространства России не допущено.
Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon
27 июня, 17:28
Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма
5130152
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