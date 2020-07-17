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Пентагон рассказал об испытаниях "супер-пупер" ракеты Трампа
Пентагон подтвердил, что во время испытаний новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, скорость превышала скорость звука в 17 раз,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:25
дональд трамп
министерство обороны сша
сша
в мире
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даже мультик не показали? притом верховный главком так облажался , как школьник. перепутал что 17 махов и 17:20 махов (в 17 раз быстрее авангарда) это далеко не одно и то же. не верю я им. их потолок 5 махов. которые они никогда и ни за что не преодолеют, если только не купят предателя который им передаст наши секретные разработки
161
Авангард летит в 27 раз быстрее скорости звука. У них в 17 раз! Наша быстрее.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/103478/90/1034789072_124:180:1899:1178_1400x0_80_0_0_67f9441a62f68942799a33ba02da21df.jpg
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дональд трамп, министерство обороны сша, сша, в мире

Пентагон рассказал об испытаниях "супер-пупер" ракеты Трампа

02:10 17.07.2020 (обновлено: 09:25 17.07.2020)
28201
© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пентагон подтвердил, что во время испытаний новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, скорость превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
В мае президент объявил о начале создания "супер-пупер" ракеты, "которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета".

"На самом деле он (Трамп. — Прим. ред.) имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость превышала в 17 раз скорость звука", — пояснил представитель американского военного ведомства.

В конце июня Трамп распорядился задействовать закон об оборонном производстве, который применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций для срочной реализации программ в области гиперзвуковых и космических технологий.
Ранее в Пентагоне признали отставание от России и Китая в этой сфере. Российские эксперты оценивали его примерно в пять лет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
10 июля, 22:29
Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
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Дональд ТрампМинистерство обороны СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
даже мультик не показали? притом верховный главком так облажался , как школьник. перепутал что 17 махов и 17:20 махов (в 17 раз быстрее авангарда) это далеко не одно и то же. не верю я им. их потолок 5 махов. которые они никогда и ни за что не преодолеют, если только не купят предателя который им передаст наши секретные разработки
17 июля, 03:26
Yerik Beissen
142700012
Авангард летит в 27 раз быстрее скорости звука. У них в 17 раз! Наша быстрее.
17 июля, 04:02
Роман Коровин
9481019
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