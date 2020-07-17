https://ria.ru/20200717/1574472840.html
Пентагон рассказал об испытаниях "супер-пупер" ракеты Трампа
Пентагон подтвердил, что во время испытаний новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, скорость превышала скорость звука в 17 раз,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T02:10
2020-07-17T09:25
дональд трамп
министерство обороны сша
сша
в мире
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https://ria.ru/20200710/1574195308.html
Yerik Beissen
даже мультик не показали? притом верховный главком так облажался , как школьник. перепутал что 17 махов и 17:20 махов (в 17 раз быстрее авангарда) это далеко не одно и то же. не верю я им. их потолок 5 махов. которые они никогда и ни за что не преодолеют, если только не купят предателя который им передаст наши секретные разработки
161
Роман Коровин
Авангард летит в 27 раз быстрее скорости звука. У них в 17 раз! Наша быстрее.
113
35
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/103478/90/1034789072_124:180:1899:1178_1400x0_80_0_0_67f9441a62f68942799a33ba02da21df.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, министерство обороны сша, сша, в мире