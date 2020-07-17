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В США одобрили экстрадицию осужденного экс-менеджера Volkswagen в ФРГ
Суд в американском Детройте одобрил экстрадицию в Германию бывшего топ-менеджера автоконцерна Volkswagen Оливера Шмидта, осужденного в США за участие в... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T01:43
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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volkswagen group, германия, хорватия, сша, в мире

В США одобрили экстрадицию осужденного экс-менеджера Volkswagen в ФРГ

01:43 17.07.2020
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© Flickr / RogerЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США
© Flickr / Roger
Зал судебных заседаний в США. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Суд в американском Детройте одобрил экстрадицию в Германию бывшего топ-менеджера автоконцерна Volkswagen Оливера Шмидта, осужденного в США за участие в "дизельном скандале" сообщает издание Detroit News.
Шмидт был приговорен к семи годам лишения свободы. Пять лет тюремного срока Шмидт уже отсидел в одном из исправительных учреждений штата Мичиган. Он подал прошение на экстрадицию в Германию, чтобы продолжить отбывать тюремный срок на родине. Суд во время онлайн-заседания удовлетворил просьбу Шмидта.
Решение об экстрадиции Шмидта на родину было принято на фоне дела топ-менеджера Audi (подразделение Volkswagen Group) Акселя Айзера. Айзер месяц назад был задержан в Хорватии по обвинению США в причастности к "дизельному скандалу". По данным издания, Германия готовится передать его в США.
Концерн Volkswagen осенью 2015 года оказался в центре так называемого "дизельного скандала". Тогда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.
Логотип Volkswagen
20 апреля, 15:49
Volkswagen выплатит 620 млн евро компенсаций из-за дизельного скандала
052001
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