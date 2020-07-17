https://ria.ru/20200717/1574472667.html
Эксперт рассказал, можно ли не платить за капремонт дома
Собственник квартиры по российскому законодательству обязан оплачивать взносы за капремонт. Неуплата взносов рано или поздно приведет к тому, что в почтовом... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T02:27
2020-07-17T10:38
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Собственник квартиры по российскому законодательству обязан оплачивать взносы за капремонт. Неуплата взносов рано или поздно приведет к тому, что в почтовом ящике вы обнаружите требование от судебных приставов, могут возникнуть проблемы и при продаже недвижимости, рассказал агентству "Прайм
" генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.
"Многие жильцы жалуются, что взносы ими уплачиваются регулярно, а дом содержится в ненадлежащем состоянии, — отмечает эксперт. — Жилец имеет право знать, куда, на какие работы и по какой стоимости направляются собранные средства. Это повышает общую ответственность жильцов многоквартирного дома и дает им возможность контролировать работу управляющих компаний и требовать отчетов о распределении средств или предлагать, на что их лучше направить".
Если же взносы не платить, то рано или поздно в почтовом ящике можно обнаружить требование от судебных приставов, и сумма в этом документе может оказаться очень внушительной, так как в нее будут включены и все пропущенные платежи, и пени по ним.
Кроме того, могут возникнуть проблемы при продаже недвижимости — у собственника жилья потребуют справки об отсутствии задолженности. Если она есть (в любом размере), покупатель квартиры имеет полное право потребовать погасить долги или отказаться от покупки такой недвижимости.