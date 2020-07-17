Эксперт рассказал, можно ли не платить за капремонт дома​

"Многие жильцы жалуются, что взносы ими уплачиваются регулярно, а дом содержится в ненадлежащем состоянии, — отмечает эксперт. — Жилец имеет право знать, куда, на какие работы и по какой стоимости направляются собранные средства. Это повышает общую ответственность жильцов многоквартирного дома и дает им возможность контролировать работу управляющих компаний и требовать отчетов о распределении средств или предлагать, на что их лучше направить".

Если же взносы не платить, то рано или поздно в почтовом ящике можно обнаружить требование от судебных приставов, и сумма в этом документе может оказаться очень внушительной, так как в нее будут включены и все пропущенные платежи, и пени по ним.