Республиканцы обещают новый законопроект против "российских хакеров"

"Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы, направленные на то, чтобы ослабить наш ответ на пандемию, не должны остаться без ответа. В предстоящие дни я представлю законопроект, чтобы обеспечить привлечение к ответственности этих российских хакеров", — написал Маккарти в твиттере .

В четверг структуры кибербезопасности США, Великобритании и Канады распространили рекомендации по попыткам взлома разработок вакцины, в которых они винят российские государственные структуры. В рекомендациях Агентства национальной безопасности США говорится, что "группа российской разведывательной службы действовала в отношении организаций, участвующих в разработке вакцины от COVID-19 в Соединенных Штатах, Канаде и Великобритании, чтобы, вероятно, украсть информацию и интеллектуальную собственность, имеющие отношение к разработке и тестированию вакцин от COVID-19".

В начале мая британские и американские спецслужбы сообщали о том, что зафиксировали масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры. Тогда же всем сотрудникам международных и национальных медицинских организаций было рекомендовано сменить личные пароли на доступ к компьютерной технике и перейти на двухфакторную аутентификацию. Злоумышленники, по данным спецслужб, пользуются технологией подборки часто употребляемых или недостаточно сложных паролей к учетным записям сотрудников медструктур.