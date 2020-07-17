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Республиканцы обещают новый законопроект против "российских хакеров"
Лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти пообещал подготовить новый законопроект против "российских хакеров". РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:54
россия
кевин маккарти
сша
в мире
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353
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россия, кевин маккарти, сша, в мире

Республиканцы обещают новый законопроект против "российских хакеров"

01:37 17.07.2020 (обновлено: 11:54 17.07.2020)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти пообещал подготовить новый законопроект против "российских хакеров".

"Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы, направленные на то, чтобы ослабить наш ответ на пандемию, не должны остаться без ответа. В предстоящие дни я представлю законопроект, чтобы обеспечить привлечение к ответственности этих российских хакеров", — написал Маккарти в твиттере.

В четверг структуры кибербезопасности США, Великобритании и Канады распространили рекомендации по попыткам взлома разработок вакцины, в которых они винят российские государственные структуры. В рекомендациях Агентства национальной безопасности США говорится, что "группа российской разведывательной службы действовала в отношении организаций, участвующих в разработке вакцины от COVID-19 в Соединенных Штатах, Канаде и Великобритании, чтобы, вероятно, украсть информацию и интеллектуальную собственность, имеющие отношение к разработке и тестированию вакцин от COVID-19".
В начале мая британские и американские спецслужбы сообщали о том, что зафиксировали масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры. Тогда же всем сотрудникам международных и национальных медицинских организаций было рекомендовано сменить личные пароли на доступ к компьютерной технике и перейти на двухфакторную аутентификацию. Злоумышленники, по данным спецслужб, пользуются технологией подборки часто употребляемых или недостаточно сложных паролей к учетным записям сотрудников медструктур.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия не приемлет обвинения в хакерских атаках по вакцине.
В частности, говоря о обвинениях из Лондона, Песков заявил РИА Новости, что Москва не располагает информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании, и никакого отношения к этому не имеет.
Кибербезопасность
14 января, 04:06
NYT: российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma
127521186
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РоссияКевин МаккартиСШАВ мире
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