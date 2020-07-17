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https://ria.ru/20200717/1574472599.html
В Израиле число болеющих COVID-19 превысило 25 тысяч человек
Число активных случаев COVID-19 в Израиле достигло вечером в четверг 25 035, еще девять пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших составило... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T01:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
израиль
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353
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коронавирус covid-19, израиль, в мире

В Израиле число болеющих COVID-19 превысило 25 тысяч человек

01:30 17.07.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Число активных случаев COVID-19 в Израиле достигло вечером в четверг 25 035, еще девять пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших составило 384 человек, сообщает министерство здравоохранения.
Общее число выявленных инфицированных выросло на 2 391 с вечера среды и составило, по данным на вечер четверга, 46 059, информирует минздрав.
В тяжелом состоянии находятся 202 пациента, из них 58 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 20 370 человека уже выздоровели.
В четверг вечером правительство Израиля обсуждало возможность ужесточения мер карантина, вплоть до полной блокады страны в выходные дни из-за роста заболеваемости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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