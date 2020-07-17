https://ria.ru/20200717/1574472599.html
В Израиле число болеющих COVID-19 превысило 25 тысяч человек
Число активных случаев COVID-19 в Израиле достигло вечером в четверг 25 035, еще девять пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших составило... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T01:30
2020-07-17T01:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
израиль
в мире
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, израиль, в мире