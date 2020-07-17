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Аргентина не поддерживает контакты с временным правительством Боливии
Аргентина не поддерживает контакты с временным правительством Боливии, сообщил журналистам министр иностранных дел страны Фелипе Сола. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T01:22
жанин аньес
смена власти в боливии
эво моралес
аргентина
боливия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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жанин аньес, смена власти в боливии, эво моралес, аргентина, боливия, в мире

Аргентина не поддерживает контакты с временным правительством Боливии

01:22 17.07.2020
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© Flickr / lrargerichБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес
© Flickr / lrargerich
Буэнос-Айрес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июл - РИА Новости. Аргентина не поддерживает контакты с временным правительством Боливии, сообщил журналистам министр иностранных дел страны Фелипе Сола.
"У нас нет отношений с временным правительством Боливии, мы его не признаем… Это был госпереворот. Мы должны дождаться (президентских) выборов (в Боливии) 6 сентября и будем уважать того, кто победит", - сказал он.
После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией "Движения к социализму".
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Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесАргентинаБоливияВ мире
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