НАСА отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"

"Из-за влияния продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей планируем запуск космического телескопа имени Джеймса Уэбба на 31 октября 2021 года", - сообщило ведомство. Ранее запуск планировался на март 2021 года. Решение о переносе даты старта, отмечают в НАСА, основано на завершенном недавно анализе готовности проекта и необходимой к завершению предстартовой работы.

В НАСА пояснили, что одной из причин задержки стало вызванное пандемией сокращение числа занятых на строительстве телескопа сотрудников. Несмотря на задержку, надеются в НАСА, затраты на создание орбитального телескопа не будут увеличены и не превысят утвержденных бюджетом 8,8 миллиарда долларов.

О том, что запуск нового телескопа состоится не раньше марта 2021 года, стало известно в 2018 году, до этого планировалось, что он будет выведен на орбиту в мае 2020 года. В связи с переносом сроков запуска надзорный совет НАСА, проводивший оценку готовности миссии, заявил тогда, что задержка обусловлена ошибками и "чрезмерным оптимизмом".