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НАСА отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
Запуск новейшего телескопа "Джеймс Уэбб" отложен до 31 октября 2021 года из-за пандемии коронавируса и технических проблем, сообщило НАСА в четверг. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T01:16
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РИА Новости
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353
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космос - риа наука, наса, калифорния, сша

НАСА отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"

01:15 17.07.2020 (обновлено: 01:16 17.07.2020)
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© Фото : Northrop GrummanСервисный модуль телескопа "Джеймс Уэбб" во время тестов в лабораториях фирмы Нортроп-Грумман
Сервисный модуль телескопа Джеймс Уэбб во время тестов в лабораториях фирмы Нортроп-Грумман
© Фото : Northrop Grumman
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Запуск новейшего телескопа "Джеймс Уэбб" отложен до 31 октября 2021 года из-за пандемии коронавируса и технических проблем, сообщило НАСА в четверг.
"Из-за влияния продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей планируем запуск космического телескопа имени Джеймса Уэбба на 31 октября 2021 года", - сообщило ведомство. Ранее запуск планировался на март 2021 года. Решение о переносе даты старта, отмечают в НАСА, основано на завершенном недавно анализе готовности проекта и необходимой к завершению предстартовой работы.
В НАСА пояснили, что одной из причин задержки стало вызванное пандемией сокращение числа занятых на строительстве телескопа сотрудников. Несмотря на задержку, надеются в НАСА, затраты на создание орбитального телескопа не будут увеличены и не превысят утвержденных бюджетом 8,8 миллиарда долларов.
"(Телескоп) "Уэбб" - самая сложная космическая обсерватория в мире - является сегодня приоритетом нашей научной работы", - заявил в связи с переносом запуска заместитель руководителя НАСА по науке Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen).
Супертелескоп James Webb Space Telescope. Архивное фото
2 ноября 2016, 17:32РИА Наука
НАСА завершило сборку телескопа "Джеймс Уэбб" и начало его испытанияПланируется, что новый телескоп будет запущен в октябре 2018 года.
Как уточнили в НАСА, сейчас, несмотря на пандемию коронавируса, в Калифорнии в цехах компании Northrop Grumman продолжаются испытания новейшего телескопа.
О том, что запуск нового телескопа состоится не раньше марта 2021 года, стало известно в 2018 году, до этого планировалось, что он будет выведен на орбиту в мае 2020 года. В связи с переносом сроков запуска надзорный совет НАСА, проводивший оценку готовности миссии, заявил тогда, что задержка обусловлена ошибками и "чрезмерным оптимизмом".
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" создается США во взаимодействии с канадскими и европейскими космическими специалистами. Изначально его предполагалось запустить в октябре 2018 года.
Космическая обсерватория ГАММА-400
9 июля, 05:27Хочу стать космонавтом
Космический телескоп "Гамма-400" запустят на "Ангаре" с "Восточного"
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаНАСАКалифорнияСША
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