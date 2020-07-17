Буэнос-Айрес получил от Москвы предложения по добыче урана в Аргентине

Меморандум предусматривает сотрудничество между Россией и Аргентиной по добыче этого металла экологически щадящим методом скважинного подземного выщелачивания (СПВ). Ожидается, что инвестиции в работы по этому направлению могут составить 250 миллионов долларов, будут созданы около 500 новых рабочих мест.

В отличие от традиционного способа добычи, который заключается в извлечении руды из недр, ее дроблении и обработке, при скважинном подземном выщелачивании ураносодержащая руда остается на месте залегания, а через нее прокачивается реагент для выщелачивания урана из руды с последующей откачкой содержащего уран раствора на поверхность для дальнейшей переработки. При этом почвенный покров почти не нарушается, не образуются остатки пустой породы, а также так называемые хвостохранилища с отходами переработки руд. Такой способ значительно экономичнее и экологически предпочтительнее горного способа добычи урана. В развитие этой темы стороны обсуждали возможность создания в Аргентине технологического центра по добыче урана методом СПВ.