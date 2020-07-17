Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
https://ria.ru/20200717/1574472301.html
Буэнос-Айрес получил от Москвы предложения по добыче урана в Аргентине
Замглавы МИД Аргентины Хорхе Неме заявил, что Буэнос-Айрес получил от России предложения по возможной добыче урана на территории Аргентины с применением... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T01:04
ядерные технологии
россия
маурисио макри
аргентина
мид аргентины
буэнос-айрес (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/104753/16/1047531657_0:24:2501:1430_1400x0_80_0_0_3973ab3707cb754575a1bd218c9ec113.jpg
https://ria.ru/20200626/1573538514.html
https://ria.ru/20180312/1516165301.html
россия
аргентина
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/104753/16/1047531657_0:24:2501:1430_1400x0_80_0_0_3973ab3707cb754575a1bd218c9ec113.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/104753/16/1047531657_281:0:2218:1453_1400x0_80_0_0_4ac9c24070437d7c3f242b73ee051e22.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/104753/16/1047531657_523:0:1976:1453_1400x0_80_0_0_0b043a806bbcf27d034e13bcbd7b9805.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, маурисио макри, аргентина, мид аргентины, буэнос-айрес (город), в мире

Буэнос-Айрес получил от Москвы предложения по добыче урана в Аргентине

01:04 17.07.2020
411
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июл – РИА Новости. Замглавы МИД Аргентины Хорхе Неме заявил, что Буэнос-Айрес получил от России предложения по возможной добыче урана на территории Аргентины с применением современных экологических требований.
"Несколько дней назад мы получили предложение от посольства России и компании "Росатом" изучить возможности добычи урана на территории Аргентины с применением современных экологических требований", - сообщил Неме журналистам.
В январе 2018 года в рамках официального визита в Россию аргентинского президента Маурисио Макри стороны подписали меморандум о взаимопонимании по разведке и добыче урана в Аргентине.
Меморандум предусматривает сотрудничество между Россией и Аргентиной по добыче этого металла экологически щадящим методом скважинного подземного выщелачивания (СПВ). Ожидается, что инвестиции в работы по этому направлению могут составить 250 миллионов долларов, будут созданы около 500 новых рабочих мест.
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
26 июня, 20:30Ядерные технологии
"Росатом" начал строить второй энергоблок АЭС "Аккую" в Турции
В отличие от традиционного способа добычи, который заключается в извлечении руды из недр, ее дроблении и обработке, при скважинном подземном выщелачивании ураносодержащая руда остается на месте залегания, а через нее прокачивается реагент для выщелачивания урана из руды с последующей откачкой содержащего уран раствора на поверхность для дальнейшей переработки. При этом почвенный покров почти не нарушается, не образуются остатки пустой породы, а также так называемые хвостохранилища с отходами переработки руд. Такой способ значительно экономичнее и экологически предпочтительнее горного способа добычи урана. В развитие этой темы стороны обсуждали возможность создания в Аргентине технологического центра по добыче урана методом СПВ.
Посетители у стенда государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архив
12 марта 2018, 15:17Ядерные технологии
В "Росатоме" рассказали о сотрудничестве с Китаем на рынках добычи урана
1412011
Обсудить 0
Ядерные технологииРоссияМаурисио МакриАргентинаМИД АргентиныБуэнос-Айрес (город)В мире
Рекомендуем
Буэнос-Айрес
Аргентина не поддерживает контакты с временным правительством Боливии
Пожар на борту десантного корабля на базе ВМС США в Сан-Диего
В Сан-Диего потушили пожар на корабле ВМС США
Зал судебных заседаний в США
В США одобрили экстрадицию осужденного экс-менеджера Volkswagen в ФРГ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Певица Валерия
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Венесуэла заявила о провокации со стороны американского эсминца
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Республиканцы обещают новый законопроект против "российских хакеров"
Фотография царской семьи в Музее памяти представителей Российского Императорского Дома
Экспертизы доказали принадлежность найденных останков детям Николая II
Врач
Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило два миллиона человек
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
Сервисный модуль телескопа Джеймс Уэбб во время тестов в лабораториях фирмы Нортроп-Грумман
НАСА отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон рассказал об испытаниях "супер-пупер" ракеты Трампа
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн
В Китае на стартовую площадку доставили ракету для запуска миссии на Марс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
13:02Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
13:01В Казахстане число жертв коронавируса достигло 464
13:01Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране
12:59Все пункты Минских соглашений прописаны однозначно, заявил Песков
12:59В Кремле оценили данные о наличие инструкций по освещению митингов в СМИ
12:58Иран зафиксировал около 2,4 тысячи новых случаев коронавируса
12:57Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений
12:56В Кремле обратили внимание на инициативу о переносе "Бессмертного полка"
Лента новостейМолния