В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило два миллиона человек

По информации ведомства, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 2 012 151, за последние 24 часа в стране было выявлено 45 403 заразившихся. Всего в стране скончались 76 688 заболевших, за последние 24 часа — 1322 человека.