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В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило два миллиона человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось более чем на 45 тысяч и превысило два миллиона, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:40
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило два миллиона человек

00:57 17.07.2020 (обновлено: 11:40 17.07.2020)
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
МЕХИКО, 17 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось более чем на 45 тысяч и превысило два миллиона, сообщил Минздрав страны.
По информации ведомства, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 2 012 151, за последние 24 часа в стране было выявлено 45 403 заразившихся. Всего в стране скончались 76 688 заболевших, за последние 24 часа — 1322 человека.
Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом и жертв COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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