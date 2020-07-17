В Русской церкви вспоминают Николая Романова и его семью

Как говорил в одной из проповедей патриарх Московский и всея Руси Кирилл, празднование дня царственных страстотерпцев дает возможность вспомнить "о духовном подвиге государя императора Николая II и его семьи". "(Духовный подвиг – ред.) был явлен в принятии смерти так, как надлежит ее принять любому христианину, — в незлобии и спокойствии, в прощении врагам, в полном смирении и в предании души своей и тела своего в руки Божии. Потому и прославляем мы святого страстотерпца государя императора Николая II и его семью", - сказал патриарх Кирилл.