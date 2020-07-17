В Русской церкви вспоминают Николая Романова и его семью

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Православные верующие в пятницу, день царственных страстотерпцев, вспоминают об убитых в 1918 году российском императоре Николае II и его семье.
Николай Романов (который к тому моменту уже не был императором) и его семья – жена Александра Федоровна, сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Вместе с ними большевики казнили приближенных: слуг и врача. Убийство произошло в доме Ипатьева, после чего их останки вывезли за город в Ганину Яму, где, по одной из версий, расчленили и сожгли. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая Романова и его семью как святых страстотерпцев.
16 мая 2016, 16:25Религия и мировоззрениеГлава дома Романовых открыла в Крыму памятник Николаю IIПамятник, который венчает бронзовый бюст императора, установлен по инициативе Императорского православного палестинского общества, сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.
Как говорил в одной из проповедей патриарх Московский и всея Руси Кирилл, празднование дня царственных страстотерпцев дает возможность вспомнить "о духовном подвиге государя императора Николая II и его семьи". "(Духовный подвиг – ред.) был явлен в принятии смерти так, как надлежит ее принять любому христианину, — в незлобии и спокойствии, в прощении врагам, в полном смирении и в предании души своей и тела своего в руки Божии. Потому и прославляем мы святого страстотерпца государя императора Николая II и его семью", - сказал патриарх Кирилл.
В Екатеринбурге на местах, связанных с убийством семьи Николая Романова, ежегодно проходят памятные мероприятия. Так, по данным сайта Екатеринбургской епархии, 17 июля состоится Царский крестный ход от Храма-Памятника на Крови, который стоит на месте дома Ипатьева, где был расстрелян Николай II, до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Также в храмах Русской православной церкви пройдут молебны, посвященные святым царственным страстотерпцам.