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Религия и мировоззрение
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В Русской церкви вспоминают Николая Романова и его семью
Православные верующие в пятницу, день царственных страстотерпцев, вспоминают об убитых в 1918 году российском императоре Николае II и его семье. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:35
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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религия, новости - религия и мировоззрение, александра федоровна, екатеринбург

В Русской церкви вспоминают Николая Романова и его семью

00:46 17.07.2020 (обновлено: 09:35 17.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМесто обнаружения останков семьи российского императора Николая II на территории мужского монастыря во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма
Место обнаружения останков семьи российского императора Николая II на территории мужского монастыря во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Православные верующие в пятницу, день царственных страстотерпцев, вспоминают об убитых в 1918 году российском императоре Николае II и его семье.
Николай Романов (который к тому моменту уже не был императором) и его семья – жена Александра Федоровна, сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Вместе с ними большевики казнили приближенных: слуг и врача. Убийство произошло в доме Ипатьева, после чего их останки вывезли за город в Ганину Яму, где, по одной из версий, расчленили и сожгли. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая Романова и его семью как святых страстотерпцев.
В Евпатории открыли бюст императору Николаю II
16 мая 2016, 16:25Религия и мировоззрение
Глава дома Романовых открыла в Крыму памятник Николаю IIПамятник, который венчает бронзовый бюст императора, установлен по инициативе Императорского православного палестинского общества, сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.
Как говорил в одной из проповедей патриарх Московский и всея Руси Кирилл, празднование дня царственных страстотерпцев дает возможность вспомнить "о духовном подвиге государя императора Николая II и его семьи". "(Духовный подвиг – ред.) был явлен в принятии смерти так, как надлежит ее принять любому христианину, — в незлобии и спокойствии, в прощении врагам, в полном смирении и в предании души своей и тела своего в руки Божии. Потому и прославляем мы святого страстотерпца государя императора Николая II и его семью", - сказал патриарх Кирилл.
Великая Княгиня Ольга, Великая Княгиня Мария, Николай II, Александра, Великая Княгиня Анастасия, Царевич Алексей, Великая Княгиня Татьяна
00:54Религия и мировоззрение
СК рассказал о деталях расследования убийства Николая II и его семьи
В Екатеринбурге на местах, связанных с убийством семьи Николая Романова, ежегодно проходят памятные мероприятия. Так, по данным сайта Екатеринбургской епархии, 17 июля состоится Царский крестный ход от Храма-Памятника на Крови, который стоит на месте дома Ипатьева, где был расстрелян Николай II, до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Также в храмах Русской православной церкви пройдут молебны, посвященные святым царственным страстотерпцам.
Фотография императора Николая II в окне вагона императорского поезда (май 1916 года) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
30 июля 2018, 09:00Сказано в эфире
Кто Вы, Николай II? Биограф о причинах отречения и характере императораПоследнее путешествие Романовых. Специальный проект радио Sputnik к 100-летию гибели царской семьи. Выбор Николая.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександра ФедоровнаЕкатеринбург
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