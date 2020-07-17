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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200717/1574471141.html
Венесуэла заявила о провокации со стороны американского эсминца
МИД Венесуэлы призвал осудить заявления Южного командования США об излишнем контроле венесуэльских вод и назвал провокацией маневры ракетного эсминца "Пинкни" в РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T00:00
попытка госпереворота в венесуэле
хуан гуаидо
дональд трамп
мид венесуэлы
военно-морские силы сша
николас мадуро
венесуэла
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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хуан гуаидо, дональд трамп, мид венесуэлы, военно-морские силы сша, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире

Венесуэла заявила о провокации со стороны американского эсминца

00:00 17.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса . Архивное фото
МЕХИКО, 16 июл - РИА Новости. МИД Венесуэлы призвал осудить заявления Южного командования США об излишнем контроле венесуэльских вод и назвал провокацией маневры ракетного эсминца "Пинкни" в своих прилежащих водах.
"Боливарианская Республика Венесуэла обращается к национальному и международному сообществу с просьбой осудить позорные заявления Южного командования Соединенных Штатов Америки, в которых указывается, что Венесуэла осуществляет "чрезмерный контроль" над своими юрисдикционными водами, в то время как военный корабль USS Pinckney (DDG-91) находился вал в нашей прилежащей зоне на расстоянии 16,1 морских мили от побережья Венесуэлы", - говорится в заявлении МИД Хорхе Арреасы в Twitter.
Участники митинга сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо в Каракасе
23 июня, 09:38Попытка госпереворота в Венесуэле
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Согласно сообщению Южного командования на сайте этой структуры, ВМС США накануне "оспорили чрезмерные запросы Венесуэлы в международных водах в ходе успешной операции по свободной навигации в Карибском море".
МИД Венесуэлы в своем заявлении указал, что тайное проникновение американского военного судна в юрисдикционные воды страны явно нарушает международное морское право, и связал "беспорядочные и инфантильные провокационные действия" американских военных с недавним предвыборным визитом президента США Дональда Трампа на базу военного командования во Флориде.
Президент США Дональд Трамп 1 апреля заявил, что США запускают масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы картели не смогли воспользоваться ситуацией в свете коронавируса. По его словам, для этого там будут размещены дополнительные корабли, самолеты и вертолеты. При этом агентство Рейтер передавало ранее, что в рамках борьбы с наркоторговлей администрация Трампа разместит корабли ВМС рядом с Венесуэлой, чтобы оказать давление на президента Николаса Мадуро и его союзников. Вашингтон не признает Мадуро президентом страны и считает таковым лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоДональд ТрампМИД ВенесуэлыВоенно-морские силы СШАНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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