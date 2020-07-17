"Мстители" поддержали мальчика, который спас жизнь младшей сестры

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Актеров из блокбастера студии Marvel "Мстители" Марка Руффало и Криса Эванса восхитил поступок шестилетнего Бриджера, который рискнул своей жизнью, чтобы спасти младшую сестру от разъяренной собаки, сообщает ET Canada.
Несколько дней назад эту героическую историю в подробностях рассказала в инстаграме
Никки Уокер, тетя Бриджера. По ее словам, он подставил себя вместо сестры, чтобы девочка не пострадала.
Никки Уокер, тетя Бриджера. По ее словам, он подставил себя вместо сестры, чтобы девочка не пострадала.
"Я думал, что если кто-то умрет, то это должен быть я", – процитировала слова Бриджера родственница.
В результате этой схватки шестилетний герой получил травмы – животное покусало его лицо и голову. Бриджер оказался в больнице, где ему наложили 90 швов.
Никки Уокер очень хотелось как-то порадовать племянника. Она продолжала обновлять соцсети и размещать посты, посвященные этому случаю, в надежде на то, что кто-нибудь из "Мстителей" увидит их, а после свяжется с Бриджером и скажет ему что-то хорошее (мальчик очень любит эти фильмы и супергероев из них).
В итоге в числе многих пользователей, которые в комментариях оставляли слова поддержки и восхищались мужеством мальчика, оказался актер Марк Руффало. В "Мстителях" он исполнил роль Халка (Брюс Беннер).
"Дорогой Бриджер, я только что прочитал о том, что с тобой случилось. Хочу тебе кое-что сказать. Люди, которые ставят на первое место блага других, – и есть настоящие герои. Я искренне уважаю твою смелость и доброту. Истинная храбрость проявляется далеко не в том, чтобы устраивать бестолковые драки, а потом строить из себя крутого парня. Истинная храбрость – это когда ты знаешь, что поступаешь правильно, даже если при этом приходится жертвовать собой. В тебе намного больше человечности, чем в тех многих людях, которых я видел или знал. Я восхищен тобой", – написал Руффало.
Крис Эванс, он же Капитан Америка, записал для Бриджера видео. В клипе, который позже разместила в инстаграме Никки Уокер, актер говорит: "То, что ты сделал, – это так смело и так самоотверженно. Родители должны гордиться тобой".
Актер заявил, что собирается узнать адрес мальчика, чтобы отправить ему оригинальный щит Капитана Америки.