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"Мстители" поддержали мальчика, который спас жизнь младшей сестры
Актеров из блокбастера студии Marvel "Мстители" Марка Руффало и Криса Эванса восхитил поступок шестилетнего Бриджера, который рискнул своей жизнью, чтобы спасти РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T04:41
стиль жизни
новости культуры
крис эванс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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стиль жизни, новости культуры, крис эванс, marvel comics, марк руффало, сша

"Мстители" поддержали мальчика, который спас жизнь младшей сестры

04:41 17.07.2020
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© Аккаунт Nikki Walker в InstagramСкриншот видео Nikki Walker в Instagram
Скриншот видео Nikki Walker в Instagram
© Аккаунт Nikki Walker в Instagram
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Актеров из блокбастера студии Marvel "Мстители" Марка Руффало и Криса Эванса восхитил поступок шестилетнего Бриджера, который рискнул своей жизнью, чтобы спасти младшую сестру от разъяренной собаки, сообщает ET Canada.
Несколько дней назад эту героическую историю в подробностях рассказала в инстаграме
Никки Уокер, тетя Бриджера. По ее словам, он подставил себя вместо сестры, чтобы девочка не пострадала.

"Я думал, что если кто-то умрет, то это должен быть я", – процитировала слова Бриджера родственница.

В результате этой схватки шестилетний герой получил травмы – животное покусало его лицо и голову. Бриджер оказался в больнице, где ему наложили 90 швов.
Никки Уокер очень хотелось как-то порадовать племянника. Она продолжала обновлять соцсети и размещать посты, посвященные этому случаю, в надежде на то, что кто-нибудь из "Мстителей" увидит их, а после свяжется с Бриджером и скажет ему что-то хорошее (мальчик очень любит эти фильмы и супергероев из них).
В итоге в числе многих пользователей, которые в комментариях оставляли слова поддержки и восхищались мужеством мальчика, оказался актер Марк Руффало. В "Мстителях" он исполнил роль Халка (Брюс Беннер).

"Дорогой Бриджер, я только что прочитал о том, что с тобой случилось. Хочу тебе кое-что сказать. Люди, которые ставят на первое место блага других, – и есть настоящие герои. Я искренне уважаю твою смелость и доброту. Истинная храбрость проявляется далеко не в том, чтобы устраивать бестолковые драки, а потом строить из себя крутого парня. Истинная храбрость – это когда ты знаешь, что поступаешь правильно, даже если при этом приходится жертвовать собой. В тебе намного больше человечности, чем в тех многих людях, которых я видел или знал. Я восхищен тобой", – написал Руффало.

Крис Эванс, он же Капитан Америка, записал для Бриджера видео. В клипе, который позже разместила в инстаграме Никки Уокер, актер говорит: "То, что ты сделал, – это так смело и так самоотверженно. Родители должны гордиться тобой".
Актер заявил, что собирается узнать адрес мальчика, чтобы отправить ему оригинальный щит Капитана Америки.
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