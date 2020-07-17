"Мстители" поддержали мальчика, который спас жизнь младшей сестры

"Дорогой Бриджер, я только что прочитал о том, что с тобой случилось. Хочу тебе кое-что сказать. Люди, которые ставят на первое место блага других, – и есть настоящие герои. Я искренне уважаю твою смелость и доброту. Истинная храбрость проявляется далеко не в том, чтобы устраивать бестолковые драки, а потом строить из себя крутого парня. Истинная храбрость – это когда ты знаешь, что поступаешь правильно, даже если при этом приходится жертвовать собой. В тебе намного больше человечности, чем в тех многих людях, которых я видел или знал. Я восхищен тобой", – написал Руффало.