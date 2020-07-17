https://ria.ru/20200717/1574461181.html
Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере "Довода"
Кристофер Нолан отказался выпускать "Довод" на международном рынке до премьеры в США, сообщает The Vulture. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T05:42
2020-07-17T05:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кино и сериалы, новости культуры, кристофер нолан, сша
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости
. Кристофер Нолан отказался выпускать "Довод" на международном рынке до премьеры в США, сообщает
The Vulture.
По информации источника, режиссер и представители Warner Bros. обсуждали вероятность релиза фильма во всем мире за исключением США, поскольку ожидается, что две трети кассовых сборов поступят от продаж билетов за рубежом.
Однако Нолан подчеркнул, что хочет поддержать американские кинотеатры в это непростое время и намерен следовать прежнему плану.
Изначально предполагалось, что картину покажут в кино 17 июля, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 31 июля, а затем на 12 августа.
Ранее стало известно, что продолжительность новой работы Кристофера Нолана, которую сам он называет "фильмом-событием", составляет 149 минут и 59 секунд.