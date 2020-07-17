Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере "Довода"

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Кристофер Нолан отказался выпускать "Довод" на международном рынке до премьеры в США, . Кристофер Нолан отказался выпускать "Довод" на международном рынке до премьеры в США, сообщает The Vulture.

По информации источника, режиссер и представители Warner Bros. обсуждали вероятность релиза фильма во всем мире за исключением США, поскольку ожидается, что две трети кассовых сборов поступят от продаж билетов за рубежом.

Однако Нолан подчеркнул, что хочет поддержать американские кинотеатры в это непростое время и намерен следовать прежнему плану.

Изначально предполагалось, что картину покажут в кино 17 июля, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 31 июля, а затем на 12 августа.