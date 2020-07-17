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Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере "Довода"
Кристофер Нолан отказался выпускать "Довод" на международном рынке до премьеры в США, сообщает The Vulture. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T05:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кино и сериалы, новости культуры, кристофер нолан, сша

Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере "Довода"

05:42 17.07.2020
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© Warner Bros. Pictures (2020)Кадр из фильма "Довод"
Кадр из фильма Довод
© Warner Bros. Pictures (2020)
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Кристофер Нолан отказался выпускать "Довод" на международном рынке до премьеры в США, сообщает The Vulture.
По информации источника, режиссер и представители Warner Bros. обсуждали вероятность релиза фильма во всем мире за исключением США, поскольку ожидается, что две трети кассовых сборов поступят от продаж билетов за рубежом.
Однако Нолан подчеркнул, что хочет поддержать американские кинотеатры в это непростое время и намерен следовать прежнему плану.
Изначально предполагалось, что картину покажут в кино 17 июля, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 31 июля, а затем на 12 августа.
Ранее стало известно, что продолжительность новой работы Кристофера Нолана, которую сам он называет "фильмом-событием", составляет 149 минут и 59 секунд.
Кадр из фильма Довод
26 июня, 10:33Культура
Премьера фильма Кристофера Нолана "Довод" переносится на 12 августа
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КультураКино и сериалыНовости культурыКристофер НоланСША
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