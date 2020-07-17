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Частный остров в Ирландии купили за шесть миллионов долларов
Аноним приобрел частный остров Хорс у побережья Ирландии за шесть миллионов долларов, никогда не видя вживую свою покупку, сообщает CNN. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T02:36
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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самоизоляция, туризм, новости - туризм, ирландия

Частный остров в Ирландии купили за шесть миллионов долларов

02:36 17.07.2020
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© Depositphotos / 4kclipsСкалистый остров-утес Скеллиг-Майкл в Ирландии
Скалистый остров-утес Скеллиг-Майкл в Ирландии
© Depositphotos / 4kclips
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Аноним приобрел частный остров Хорс у побережья Ирландии за шесть миллионов долларов, никогда не видя вживую свою покупку, сообщает CNN.
Все переговоры с покупателем велись дистанционно, он видел остров лишь на видео. Имя владельца не разглашается, известно только, что он европеец.
Площадь острова составляет 63 гектара. На территории расположены семь домов, три пляжа, пирс для яхт, теннисный корт и вертолетная площадка. На Хорсе есть собственная электросеть, система водоснабжения и канализация.
В 1841 году на острове была зафиксирована самая большая численность постоянного населения – 137 человек. А к 1960 здесь не осталось жителей.
Агенты недвижимости, занимающиеся продажей острова Хорс отметили, что во время пандемии спрос на частные острова возрос. У людей не было возможности поехать отдохнуть, поэтому они задумались о покупке своего личного курорта.
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