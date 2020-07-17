В Сети обсуждают фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Вышедший накануне на платформе Apple TV+ фильм "Грейхаунд" активно обсуждают на сайте-агрегаторе отзывов и рецензий Rotten Tomatoes.
Действие ленты режиссера Аарона Шнайдера разворачивается во время Второй мировой войны и основано на реальных событиях. Том Хэнкс играет ветерана ВМФ, ему впервые в жизни приходится руководить обороной морского конвоя с войсками и боеприпасами, который пересекает Атлантический океан. В секторе "черная яма", где нет поддержки с воздуха, его атакуют немецкие подлодки.
Положительных отзывов больше. Критики хвалят игру Тома Хэнкса (он же написал сценарий).
"Напряженный, хорошо скомпанованный фильм о войне" (Appleinsider ), "Грейхаунд" похож на очень старый фильм, но от этого не теряет своей привлекательности" (National Post), "В картине недостаточно внимания уделяется развитию характеров, но, тем не менее, он идет в хорошем темпе, и его приятно смотреть" (BRWC).
Показ фильма на Apple TV+, которая выкупила права у Sony, принес платформе рекордное количество просмотров по итогам первых трех дней.