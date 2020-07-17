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В Сети обсуждают фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом
Вышедший накануне на платформе Apple TV+ фильм "Грейхаунд" активно обсуждают на сайте-агрегаторе отзывов и рецензий Rotten Tomatoes. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T03:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс

В Сети обсуждают фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом

03:44 17.07.2020
1900
© Columbia Pictures Corporation, 2020Кадр из фильма "Грейхаунд"
Кадр из фильма Грейхаунд
© Columbia Pictures Corporation, 2020
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Вышедший накануне на платформе Apple TV+ фильм "Грейхаунд" активно обсуждают на сайте-агрегаторе отзывов и рецензий Rotten Tomatoes.
Действие ленты режиссера Аарона Шнайдера разворачивается во время Второй мировой войны и основано на реальных событиях. Том Хэнкс играет ветерана ВМФ, ему впервые в жизни приходится руководить обороной морского конвоя с войсками и боеприпасами, который пересекает Атлантический океан. В секторе "черная яма", где нет поддержки с воздуха, его атакуют немецкие подлодки.
Положительных отзывов больше. Критики хвалят игру Тома Хэнкса (он же написал сценарий).
"Напряженный, хорошо скомпанованный фильм о войне" (Appleinsider ), "Грейхаунд" похож на очень старый фильм, но от этого не теряет своей привлекательности" (National Post), "В картине недостаточно внимания уделяется развитию характеров, но, тем не менее, он идет в хорошем темпе, и его приятно смотреть" (BRWC).
Показ фильма на Apple TV+, которая выкупила права у Sony, принес платформе рекордное количество просмотров по итогам первых трех дней.
Кадр из трейлера сериала Дивный новый мир
4 июля, 03:22Культура
На Rotten Tomatoes появились отзывы на сериал "Дивный новый мир"
310103
КультураКино и сериалыНовости культурыТом Хэнкс
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