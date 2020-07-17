В Сети обсуждают фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом

Действие ленты режиссера Аарона Шнайдера разворачивается во время Второй мировой войны и основано на реальных событиях. Том Хэнкс играет ветерана ВМФ, ему впервые в жизни приходится руководить обороной морского конвоя с войсками и боеприпасами, который пересекает Атлантический океан. В секторе "черная яма", где нет поддержки с воздуха, его атакуют немецкие подлодки.