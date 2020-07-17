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В США аллигатор врезался в каяк и перевернул его
Турист Пит Джойс снял на камеру момент, когда в него врезался аллигатор на реке Ваккамо в Северной Каролине, сообщает CNN. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T00:12
2020-07-17T00:12
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости.
Турист Пит Джойс снял на камеру момент, когда в него врезался аллигатор на реке Ваккамо в Северной Каролине, сообщает
CNN.
Пит Джойс отправился изучать дикую природу на реке Ваккамо. Чтобы снять яркое видео своего путешествия на каяке, он прикрепил к груди экшн-камеру. Но ролик оказался эффектнее, чем ожидалось: внезапно из ниоткуда появился крупный аллигатор, стремительно поплыл к каяку и перевернул его.
Турист выложил видео в интернет, подписав, что природа оказала ему такой теплый прием, как никогда. Пит отметил, что он практикует каякинг не реже одного раза в неделю, но с аллигаторами прежде не встречался.
"Я как раз собирался обернуться, когда он поплыл на меня. Видео не передает в полной мере, насколько сильным было столкновение. Аллигатор ударил так сильно, что я потерял равновесие", – рассказал Пит.
На этом встреча не закончилась. Аллигатор еще трижды ударил каяк после того, как турист вернул себе равновесие. Но, к счастью, все кончилось хорошо, и мужчина не пострадал.