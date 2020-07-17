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Лучшие фото недели: прогулка над городом, редкая комета и целебная грязь
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:02
ситуация на армяно-азербайджанской границе
кремлевский балет
гонка героев
эйфелева башня
государственный кремлевский дворец
миг-31
москва
франция
нью-дели
пекин
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1
москва
франция
нью-дели
пекин
иерусалим
сан-диего
липецк
бангкок
московская область (подмосковье)
лондон
китай
минск
севастополь
басра (город)
бангладеш
бейрут
торонто
париж
пешавар
токио
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, кремлевский балет, гонка героев, эйфелева башня, государственный кремлевский дворец, миг-31, москва, франция, нью-дели, пекин, иерусалим, сан-диего, липецк, бангкок, московская область (подмосковье), лондон, китай, минск, севастополь, басра (город), бангладеш, бейрут, торонто, париж, пешавар, токио, казань, фото, фото

Лучшие фото недели: прогулка над городом, редкая комета и целебная грязь

11:51 17.07.2020 (обновлено: 12:02 17.07.2020)
447
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Молодой человек намазывает девушку лечебной сульфидной грязью из озера Тус, самого минерализованного в Хакасии (275 г/л). Это своеобразное российское "Мертвое море": здесь можно лежать на воде и не тонуть.

Мужчина намазывает девушку высокоминерализованной сульфидной грязью из донных отложений горько-соленого озера Тус в Ширинском районе Республики Хакасия
1 из 30

Молодой человек намазывает девушку лечебной сульфидной грязью из озера Тус, самого минерализованного в Хакасии (275 г/л). Это своеобразное российское "Мертвое море": здесь можно лежать на воде и не тонуть.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AFP 2020 / Clement Mahoudeau

Самая яркая за последние годы комета C/2020 F3 (NEOWISE) в небе над Францией.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) над Сен-Мишель-Л'Обсерватория, Франция
2 из 30

Самая яркая за последние годы комета C/2020 F3 (NEOWISE) в небе над Францией.

© AFP 2020 / Clement Mahoudeau
© REUTERS / Jorge Silva

Модели в защитных экранах на автосалоне в Бангкоке.

Модели в защитных экранах рядом с автомобилем Audi TT RS Coupe на автошоу в Бангкоке
3 из 30

Модели в защитных экранах на автосалоне в Бангкоке.

© REUTERS / Jorge Silva
© AFP 2020 / Str

Последствия наводнения в Китае.

Последствия наводнения в округе Поянху, провинция Цзянси, Китай
4 из 30

Последствия наводнения в Китае.

© AFP 2020 / Str
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушки во время цветения подсолнечника на поле в Симферопольском районе.
Девушки во время цветения подсолнечника на поле в Симферопольском районе
5 из 30
Девушки во время цветения подсолнечника на поле в Симферопольском районе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Коровы пасутся в степи возле хакасского села Соленоозерное.

Коровы на выпасе в степи возле села Соленоозерное в Республике Хакасия
6 из 30

Коровы пасутся в степи возле хакасского села Соленоозерное.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AFP 2020 / Munir Uz Zaman

Жители затопленного дома в Сунамгандже, Бангладеш.

Женщина и девочка в затопленном доме в Сунамгандже
7 из 30

Жители затопленного дома в Сунамгандже, Бангладеш.

© AFP 2020 / Munir Uz Zaman
© AP Photo / Ramil Zeynalov

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в Товузском районе Азербайджана
8 из 30

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе.

© AP Photo / Ramil Zeynalov
© AP Photo / Frank Augstein

Мужчина проходит мимо одного из магазинов Лондона.

Мужчина проходит мимо одного из магазинов в Лондоне
9 из 30

Мужчина проходит мимо одного из магазинов Лондона.

© AP Photo / Frank Augstein
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на набережной в Севастополе.

Мужчины на набережной Севастополя
10 из 30

Отдыхающие на набережной в Севастополе.

© РИА Новости / Алексей Павлишак
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Гейши перед началом мероприятия в одном из токийских ресторанов.

Гейши перед началом мероприятия в одном из ресторанов Токио, Япония
11 из 30

Гейши перед началом мероприятия в одном из токийских ресторанов.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Charles Platiau

Фейерверк у Эйфелевой башни в честь Дня взятия Бастилии.

Фейерверк у Эйфелевой башни во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже, Франция
12 из 30

Фейерверк у Эйфелевой башни в честь Дня взятия Бастилии.

© REUTERS / Charles Platiau
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Девушки-кинологи со служебными собаками во время конкурса "Верный друг" в Подмосковье.

Девушки-кинологи со служебными собаками во время всеармейского кинологического конкурса Верный друг
13 из 30

Девушки-кинологи со служебными собаками во время конкурса "Верный друг" в Подмосковье.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© REUTERS / Danish Siddiqui

Медик из Нью-Дели во время перерыва в работе.

Медицинский работник в средствах индивидуальной защиты на перерыве в Нью-Дели, Индия
14 из 30

Медик из Нью-Дели во время перерыва в работе.

© REUTERS / Danish Siddiqui
© AP Photo / Bilal Hussein

Демонстрант в маске клоуна на улице Бейрута, Ливан.

Антиправительственный демонстрант в маске клоуна на заблокированной дороге в Бейруте, Ливан
15 из 30

Демонстрант в маске клоуна на улице Бейрута, Ливан.

© AP Photo / Bilal Hussein
© REUTERS / Carlos Osorio

Смотровая площадка на башне Си-Эн Тауэр в Торонто.

Смотровая площадка на башне Си-Эн Тауэр в Торонто, Канада
16 из 30

Смотровая площадка на башне Си-Эн Тауэр в Торонто.

© REUTERS / Carlos Osorio
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

Истребитель-перехватчик МиГ-31 выполняет тренировочный полет в Липецком авиацентре.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 взлетает во время тренировочного полета
17 из 30

Истребитель-перехватчик МиГ-31 выполняет тренировочный полет в Липецком авиацентре.

© РИА Новости / Нина Падалко
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© REUTERS / Essam Al-Sudani

Антиправительственные протесты во время визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими в Басру.

Антиправительственные протесты во время визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими в Басру, Ирак
18 из 30

Антиправительственные протесты во время визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими в Басру.

© REUTERS / Essam Al-Sudani
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Группа Квинс (Queens) на открытии кинопаркинга в Москве.

Группа Квинс (Queens) на открытия кинопаркинга от Московского транспорта
19 из 30

Группа Квинс (Queens) на открытии кинопаркинга в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастники всеармейского этапа конкурса военной полиции "Страж порядка" в Московской области.
Участники всеармейского этапа конкурса военной полиции Страж порядка в Московской области
20 из 30
Участники всеармейского этапа конкурса военной полиции "Страж порядка" в Московской области.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина с зонтом на улице во время ливня в Красноярске.
Женщина с зонтом на улице во время ливня в Красноярске
21 из 30
Женщина с зонтом на улице во время ливня в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
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© REUTERS / Vasily Fedosenko

Участники фестиваля ColorFest в Минске.

Люди на фестивале ColorFest в Минске
22 из 30

Участники фестиваля ColorFest в Минске.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница военно-спортивной игры "Гонка героев" проходит полосу препятствий.
Участница военно-спортивной игры Гонка героев проходит полосу препятствий
23 из 30
Участница военно-спортивной игры "Гонка героев" проходит полосу препятствий.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© Фото : Тихоокеанский флот ВМС США / Перейти в фотобанк

Суда пожарных служб борются с огнем на десантном корабле USS Bonhomme Richard в Сан-Диего.

Пожар на борту десантного корабля на базе ВМС США в Сан-Диего
24 из 30

Суда пожарных служб борются с огнем на десантном корабле USS Bonhomme Richard в Сан-Диего.

© Фото : Тихоокеанский флот ВМС США
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Девушка на пляже Лебяжьего озера в Казани.

Девушка на пляже озера Лебяжье в Казани
25 из 30

Девушка на пляже Лебяжьего озера в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© REUTERS / Ronen Zvulun

Участники акции протеста в Иерусалиме.

Участники акции протеста в Иерусалиме, Израиль
26 из 30

Участники акции протеста в Иерусалиме.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© AP Photo / Muhammad Sajjad

Подростки идут под дождем по Пешавару, Пакистан.

Подростки во время дождя в Пешаваре, Пакистан
27 из 30

Подростки идут под дождем по Пешавару, Пакистан.

© AP Photo / Muhammad Sajjad
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Сотрудница туристической компании отдыхает на яхте на Енисее.

Сотрудница туристической компании отдыхает на яхте на реке Енисей
28 из 30

Сотрудница туристической компании отдыхает на яхте на Енисее.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© REUTERS / Tingshu Wang

Девочка играет в фонтане в Пекине.

Девочка играет в торговом комплексе в Пекине, Китай
29 из 30

Девочка играет в фонтане в Пекине.

© REUTERS / Tingshu Wang
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Артистки театра "Кремлевский балет" на репетиции.

Репетиция в театре Кремлевский балет
30 из 30

Артистки театра "Кремлевский балет" на репетиции.

© РИА Новости / Владимир Песня
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеКремлевский балетГонка героевЭйфелева башняГосударственный Кремлевский дворецМиГ-31МоскваФранцияНью-ДелиПекинИерусалимСан-ДиегоЛипецкБангкокМосковская область (Подмосковье)ЛондонКитайМинскСевастопольБасра (город)БангладешБейрутТоронтоПарижПешаварТокиоКазаньФото
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