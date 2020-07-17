Лучшие фото недели: прогулка над городом, редкая комета и целебная грязь

Молодой человек намазывает девушку лечебной сульфидной грязью из озера Тус, самого минерализованного в Хакасии (275 г/л). Это своеобразное российское "Мертвое море": здесь можно лежать на воде и не тонуть.
Молодой человек намазывает девушку лечебной сульфидной грязью из озера Тус, самого минерализованного в Хакасии (275 г/л). Это своеобразное российское "Мертвое море": здесь можно лежать на воде и не тонуть.
Самая яркая за последние годы комета C/2020 F3 (NEOWISE) в небе над Францией.
Самая яркая за последние годы комета C/2020 F3 (NEOWISE) в небе над Францией.
Модели в защитных экранах на автосалоне в Бангкоке.
Последствия наводнения в Китае.
Коровы пасутся в степи возле хакасского села Соленоозерное.
Коровы пасутся в степи возле хакасского села Соленоозерное.
Жители затопленного дома в Сунамгандже, Бангладеш.
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе.
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе.
Мужчина проходит мимо одного из магазинов Лондона.
Мужчина проходит мимо одного из магазинов Лондона.
Отдыхающие на набережной в Севастополе.
Гейши перед началом мероприятия в одном из токийских ресторанов.
Фейерверк у Эйфелевой башни в честь Дня взятия Бастилии.
Девушки-кинологи со служебными собаками во время конкурса "Верный друг" в Подмосковье.
Девушки-кинологи со служебными собаками во время конкурса "Верный друг" в Подмосковье.
Медик из Нью-Дели во время перерыва в работе.
Демонстрант в маске клоуна на улице Бейрута, Ливан.
Демонстрант в маске клоуна на улице Бейрута, Ливан.
Смотровая площадка на башне Си-Эн Тауэр в Торонто.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 выполняет тренировочный полет в Липецком авиацентре.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 выполняет тренировочный полет в Липецком авиацентре.
Антиправительственные протесты во время визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими в Басру.
Антиправительственные протесты во время визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими в Басру.
Группа Квинс (Queens) на открытии кинопаркинга в Москве.
Группа Квинс (Queens) на открытии кинопаркинга в Москве.
Участники фестиваля ColorFest в Минске.
Суда пожарных служб борются с огнем на десантном корабле USS Bonhomme Richard в Сан-Диего.
Суда пожарных служб борются с огнем на десантном корабле USS Bonhomme Richard в Сан-Диего.
Девушка на пляже Лебяжьего озера в Казани.
Участники акции протеста в Иерусалиме.
Подростки идут под дождем по Пешавару, Пакистан.
Подростки идут под дождем по Пешавару, Пакистан.
Сотрудница туристической компании отдыхает на яхте на Енисее.
Сотрудница туристической компании отдыхает на яхте на Енисее.
Девочка играет в фонтане в Пекине.
Артистки театра "Кремлевский балет" на репетиции.
Артистки театра "Кремлевский балет" на репетиции.