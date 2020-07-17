Людмила Воробьева: индонезийцы с большим интересом относятся к России

В этом году исполнилось 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией. За семь десятилетий сотрудничество между двумя странами пережило периоды взлетов и падений, но никогда не прекращалось. Нынешний этап отношений двух стран – это период подъема и перехода к стратегическому партнерству, считает посол России в Индонезии Людмила Воробьева. О настоящем и будущем сотрудничества двух стран дипломат рассказала корреспонденту РИА Новости Евгению Беленькому.
— Чем, на ваш взгляд, характеризуется нынешний этап отношений России и Индонезии? Насколько близки наши страны к установлению отношений стратегического партнерства?
— К этому юбилею мы подошли с солидным багажом достижений. Неоднократно встречались президенты наших стран Владимир Путин и Джоко Видодо — в частности, в Сочи в 2016 году и в Сингапуре в 2018 году. 13 апреля нынешнего года между двумя лидерами состоялся телефонный разговор, главной темой которого стали совместные шаги в борьбе против пандемии коронавируса. Активно развивается политический диалог на всех уровнях, сотрудничество в области безопасности, антитеррора, международной информационной безопасности, ВТС, образования и культуры, налажено тесное взаимодействие в международных делах. В целом можно сказать, что российско-индонезийские отношения в настоящее время находятся на подъеме. Убеждена, что и в дальнейшем наши совместные усилия будут нацелены на укрепление взаимовыгодных связей между Россией и Индонезией на благо наших народов, в интересах укрепления мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в глобальном масштабе.
Накопленный потенциал двусторонних отношений, их доверительный характер, близость взглядов на происходящие в мире процессы создает хорошую основу для вывода взаимодействия на уровень стратегического партнерства. К сожалению, пандемия COVID-19 несколько отсрочила планы подписания президентами России и Индонезии соответствующей декларации, однако не сомневаюсь, что данное событие произойдет, как только для этого появится возможность.
— Индонезия – один из главных торговых партнеров России в Юго-Восточной Азии. В каких секторах торгово-экономического сотрудничества достигнуты наибольшие успехи? Развитие каких секторов является сейчас наиболее приоритетным?
— По итогам 2019 года российско-индонезийский торговый оборот превысил два миллиарда долларов США. Конечно же, этого недостаточно, особенно с учетом имеющихся у обеих стран значительных ресурсов и заинтересованности в расширении сотрудничества. Работа по поиску перспективных направлений развития взаимодействия ведется в рамках Российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству под руководством сопредседателей министра торговли и промышленности России Дениса Мантурова и министра-координатора по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто и функционирующих под ее эгидой нескольких рабочих групп.
На территории Индонезии реализуется ряд совместных инвестиционных проектов. Самый известный из них – строительство НПЗ в провинции Восточная Ява по линии ПАО "НК "Роснефть". Открываются хорошие возможности для сотрудничества в контексте анонсированных президентом Индонезии Видодо планов по переносу столицы в провинцию Восточный Калимантан.
Кроме того, к числу перспективных областей сотрудничества можно отнести энергетику, авиа— и судостроение, промышленную кооперацию, сферу высоких технологий и другое.
— Военно-техническое сотрудничество России и Индонезии осуществляется многие десятилетия. Каково сейчас состояние отношений в этой сфере?
— Высокий уровень взаимного доверия создает благоприятную атмосферу для продвижения взаимодействия в военной и военно-технической областях. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто уже дважды с начала текущего года побывал в России. В июне по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу он присутствовал на военном параде на Красной площади, посвященном празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Регулярно проводятся встречи высшего командного состава, российские военнослужащие участвуют в многосторонних учениях в Индонезии.
В октябре 2019 года был разработан план российско-индонезийского военного сотрудничества на 2020 год, который, в частности, предполагает осуществление заходов кораблей ВМФ России в порты Индонезии, проведение штабных учений, переговоры представителей видов вооруженных сил. Надеемся, что в сложившейся из-за пандемии коронавирусной инфекции ситуации его все же удастся реализовать.
Важной составляющей оборонного взаимодействия остаются поставки российского вооружения и военной техники. Как известно, в 2018 году Индонезия подписала контракт на приобретение 11 многоцелевых истребителей Су-35, переговоры по которому в настоящее время продолжаются.
В целом хорошее качество российской техники и ее конкурентоспособная стоимость обеспечивают высокий интерес к ней со стороны наших индонезийских партнеров. В этой связи Россия по-прежнему является одним из главных поставщиков вооружений в Индонезию.
— Культурные связи между нашими странами существовали задолго до установления дипломатических отношений. Как развивается сейчас сотрудничество двух стран в области культурного обмена, образования, спорта?
— С особым удовлетворением хотела бы отметить развитие гуманитарных связей. В октябре 2018 года был дан старт регулярным прямым авиарейсам по маршруту Москва-Денпасар-Москва, которые выполняет компания "Россия". В частности, благодаря этому за последние годы количество российских туристов, посещающих Индонезию, возросло в два раза, составив в прошлом году 160 тысяч человек.
Активизируются культурные обмены. Так, 70-летие установления дипломатических отношений было ознаменовано проведением в Национальной галерее в Джакарте выставки произведений российских художников "Ожерелье экватора", которую осмотрели более 5 тысяч человек. В свою очередь, в Москве ежегодно проходит "Фестиваль Индонезии", вызывающий неизменный интерес у москвичей и гостей столицы.
Большой потенциал существует в сфере образования. Правительство Российской Федерации предоставляет более 160 стипендий для обучения индонезийских студентов в российских вузах, однако число заинтересованных в получении образования в нашей стране значительно превышает эту квоту. Сегодня в университетах России проходят обучение более 600 граждан Индонезии.
Рада тому, что все большее число индонезийцев с интересом и вниманием относятся к России, ее истории и культуре, активно посещают нашу страну, знакомятся с ее обычаями и традициями, формируют собственное мнение о ней.
— Как граждане России и соотечественники, проживающие в Индонезии, справляются с вызовами, связанными с пандемией COVID-19 и ограничительными мерами, действующими из-за пандемии?
— Со времени появления первых инфицированных в Джакарте в марте индонезийские власти незамедлительно начали принимать меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в стране. Поэтапно вводились различные ограничения, в том числе на транспорте.
На момент прекращения Россией международного авиасообщения в Индонезии, прежде всего на острове Бали, находились около шести тысяч наших соотечественников, у многих из которых оказались просроченными визы. Благодаря в том числе усилиям посольства, местные иммиграционные службы пошли навстречу застрявшим здесь россиянам, отменив штрафы за нарушение визового режима. За эти месяцы российскими авиакомпаниями было осуществлено 14 вывозных рейсов, что позволило большей части сограждан вернуться на родину. Многим из тех, кто оказался в трудном положении, была оказана материальная помощь. К счастью, ни у кого из россиян, находящихся в Индонезии, коронавирусной инфекции выявлено не было.