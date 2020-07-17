Людмила Воробьева: индонезийцы с большим интересом относятся к России

В этом году исполнилось 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией. За семь десятилетий сотрудничество между двумя странами пережило периоды взлетов и падений, но никогда не прекращалось. Нынешний этап отношений двух стран – это период подъема и перехода к стратегическому партнерству, считает посол России в Индонезии Людмила Воробьева . О настоящем и будущем сотрудничества двух стран дипломат рассказала корреспонденту РИА Новости Евгению Беленькому.

— Чем, на ваш взгляд, характеризуется нынешний этап отношений России и Индонезии? Насколько близки наши страны к установлению отношений стратегического партнерства?

— К этому юбилею мы подошли с солидным багажом достижений. Неоднократно встречались президенты наших стран Владимир Путин и Джоко Видодо — в частности, в Сочи в 2016 году и в Сингапуре в 2018 году. 13 апреля нынешнего года между двумя лидерами состоялся телефонный разговор, главной темой которого стали совместные шаги в борьбе против пандемии коронавируса. Активно развивается политический диалог на всех уровнях, сотрудничество в области безопасности, антитеррора, международной информационной безопасности, ВТС, образования и культуры, налажено тесное взаимодействие в международных делах. В целом можно сказать, что российско-индонезийские отношения в настоящее время находятся на подъеме. Убеждена, что и в дальнейшем наши совместные усилия будут нацелены на укрепление взаимовыгодных связей между Россией и Индонезией на благо наших народов, в интересах укрепления мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в глобальном масштабе.

Накопленный потенциал двусторонних отношений, их доверительный характер, близость взглядов на происходящие в мире процессы создает хорошую основу для вывода взаимодействия на уровень стратегического партнерства. К сожалению, пандемия COVID-19 несколько отсрочила планы подписания президентами России и Индонезии соответствующей декларации, однако не сомневаюсь, что данное событие произойдет, как только для этого появится возможность.

— Индонезия – один из главных торговых партнеров России в Юго-Восточной Азии. В каких секторах торгово-экономического сотрудничества достигнуты наибольшие успехи? Развитие каких секторов является сейчас наиболее приоритетным?

— По итогам 2019 года российско-индонезийский торговый оборот превысил два миллиарда долларов США. Конечно же, этого недостаточно, особенно с учетом имеющихся у обеих стран значительных ресурсов и заинтересованности в расширении сотрудничества. Работа по поиску перспективных направлений развития взаимодействия ведется в рамках Российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству под руководством сопредседателей министра торговли и промышленности России Дениса Мантурова и министра-координатора по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто и функционирующих под ее эгидой нескольких рабочих групп.

На территории Индонезии реализуется ряд совместных инвестиционных проектов. Самый известный из них – строительство НПЗ в провинции Восточная Ява по линии ПАО "НК "Роснефть". Открываются хорошие возможности для сотрудничества в контексте анонсированных президентом Индонезии Видодо планов по переносу столицы в провинцию Восточный Калимантан.

Кроме того, к числу перспективных областей сотрудничества можно отнести энергетику, авиа— и судостроение, промышленную кооперацию, сферу высоких технологий и другое.

— Военно-техническое сотрудничество России и Индонезии осуществляется многие десятилетия. Каково сейчас состояние отношений в этой сфере?

— Высокий уровень взаимного доверия создает благоприятную атмосферу для продвижения взаимодействия в военной и военно-технической областях. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто уже дважды с начала текущего года побывал в России. В июне по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу он присутствовал на военном параде на Красной площади, посвященном празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Регулярно проводятся встречи высшего командного состава, российские военнослужащие участвуют в многосторонних учениях в Индонезии.

В октябре 2019 года был разработан план российско-индонезийского военного сотрудничества на 2020 год, который, в частности, предполагает осуществление заходов кораблей ВМФ России в порты Индонезии, проведение штабных учений, переговоры представителей видов вооруженных сил. Надеемся, что в сложившейся из-за пандемии коронавирусной инфекции ситуации его все же удастся реализовать.

Важной составляющей оборонного взаимодействия остаются поставки российского вооружения и военной техники. Как известно, в 2018 году Индонезия подписала контракт на приобретение 11 многоцелевых истребителей Су-35, переговоры по которому в настоящее время продолжаются.

В целом хорошее качество российской техники и ее конкурентоспособная стоимость обеспечивают высокий интерес к ней со стороны наших индонезийских партнеров. В этой связи Россия по-прежнему является одним из главных поставщиков вооружений в Индонезию.

— Культурные связи между нашими странами существовали задолго до установления дипломатических отношений. Как развивается сейчас сотрудничество двух стран в области культурного обмена, образования, спорта?

— С особым удовлетворением хотела бы отметить развитие гуманитарных связей. В октябре 2018 года был дан старт регулярным прямым авиарейсам по маршруту Москва-Денпасар-Москва, которые выполняет компания "Россия". В частности, благодаря этому за последние годы количество российских туристов, посещающих Индонезию, возросло в два раза, составив в прошлом году 160 тысяч человек.

Активизируются культурные обмены. Так, 70-летие установления дипломатических отношений было ознаменовано проведением в Национальной галерее в Джакарте выставки произведений российских художников "Ожерелье экватора", которую осмотрели более 5 тысяч человек. В свою очередь, в Москве ежегодно проходит "Фестиваль Индонезии", вызывающий неизменный интерес у москвичей и гостей столицы.

Большой потенциал существует в сфере образования. Правительство Российской Федерации предоставляет более 160 стипендий для обучения индонезийских студентов в российских вузах, однако число заинтересованных в получении образования в нашей стране значительно превышает эту квоту. Сегодня в университетах России проходят обучение более 600 граждан Индонезии.

Рада тому, что все большее число индонезийцев с интересом и вниманием относятся к России, ее истории и культуре, активно посещают нашу страну, знакомятся с ее обычаями и традициями, формируют собственное мнение о ней.

— Как граждане России и соотечественники, проживающие в Индонезии, справляются с вызовами, связанными с пандемией COVID-19 и ограничительными мерами, действующими из-за пандемии?

— Со времени появления первых инфицированных в Джакарте в марте индонезийские власти незамедлительно начали принимать меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в стране. Поэтапно вводились различные ограничения, в том числе на транспорте.