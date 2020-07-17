Как идея суверенитета Украины привела ее к статусу "подстилки Америки"

Звучало много пафосных слов о "многовековой борьбе за независимость", воплотившейся в этом документе. В торжественной трескотне скромно умалчивают о том, что Украина, в том числе руками самой Рады, давно уже растоптала эту декларацию и продолжает ее растаптывать дальше. А это значит, что исторический правовой фундамент государства просто уничтожен.