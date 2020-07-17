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Как идея суверенитета Украины привела ее к статусу "подстилки Америки"
В четверг, 16 июля, Украина отметила юбилей своего учредительного документа — 30-летие Декларации о государственном суверенитете. Торжественно отметила, даже... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:02
петр порошенко
нато
владимир зеленский
борис ельцин
ссср
сша
украина
авторы
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Не понятно что выиграла Украина как страна от своей независимости. Если Украина хочет независимости от России, то должа вернуть те земельные подарки которые ей сделала СССР.
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Женщина из фильмов для взрослых и это не мои слова, а действующего президента незалежной!
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Владимир Корнилов
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149919/02/1499190277_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_db5fb7e7d41c84af14613907b25ef58c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр порошенко, нато, владимир зеленский, борис ельцин, ссср, сша, украина, авторы

Как идея суверенитета Украины привела ее к статусу "подстилки Америки"

08:00 17.07.2020 (обновлено: 08:02 17.07.2020)
11338
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкПарад украинских вышиванок
Парад украинских вышиванок
© РИА Новости / Александр Максименко
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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В четверг, 16 июля, Украина отметила юбилей своего учредительного документа — 30-летие Декларации о государственном суверенитете. Торжественно отметила, даже собрав для этого специальное заседание Верховной рады с участием десятков депутатов, которые голосовали за этот исторический акт в далеком 1990 году.

Звучало много пафосных слов о "многовековой борьбе за независимость", воплотившейся в этом документе. В торжественной трескотне скромно умалчивают о том, что Украина, в том числе руками самой Рады, давно уже растоптала эту декларацию и продолжает ее растаптывать дальше. А это значит, что исторический правовой фундамент государства просто уничтожен.

Напомним: Украина была далеко не первой республикой Советского Союза, принявшей участие в том "параде суверенитетов". Пионерами выступили Прибалтийские и Кавказские республики еще в 1988-1989 годах. Но и после них Киев не двинулся бы в этом направлении, если бы не Россия. Шоком для сторонников сохранения СССР стало принятие Первым съездом народных депутатов РСФСР под руководством Бориса Ельцина аналогичной российской Декларации 12 июня 1990 года. После такого было бы странным, если бы какие-то другие республики, даже не желающие распада единого государства, остались бы в стороне от общего процесса.
Следуя по стопам "старшего брата", Украина повторила в своей декларации тезисы о верховенстве местного законодательства над союзным и пошла еще дальше, заявив претензии на долю общесоюзной собственности и право украинских граждан служить в армии на территории УССР. Одним из базовых принципов этого документа было декларирование национальных и языковых прав человека. Зафиксировали, что Украина гарантирует всем национальностям "право их свободного национально-культурного развития".
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Кроме того, провозгласили очень важный пункт, который потом не раз вспоминали в ходе жарких дебатов о национальной безопасности: "Украинская ССР торжественно объявляет о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участие в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие".
Во что обернулись обещания защитить национально-культурную самобытность народов, проживающих на территории Украины, все знают. Языковые права русскоязычного населения, составлявшего большинство на момент провозглашения независимости Украины в августе 1991 года, сразу же начали нарушаться. Массово закрывали русские школы, запретили русский язык в вузах, затем — выдавили из официального оборота, рекламы, общественных сфер жизни, резко ограничили в СМИ. А нынешнее заседание Верховной рады, приуроченное к 30-летию Декларации, проходит под знаком обсуждения скандального закона об образовании, подписанного недавно Владимиром Зеленским и полностью запрещающего русские школы. Впервые с момента возникновения проекта "Украина" русские дети в сентябре даже теоретически лишатся права учиться на своем родном языке. Некоторые депутаты правящей партии "Слуга народа" попытались сейчас оттянуть час икс хотя бы еще на несколько лет, но, судя по реакции многих их коллег по партии, попытки эти обречены на провал.
Что касается внеблоковости, то Киев еще в 90-е годы делал попытки сблизиться с НАТО. В 2008 году тогдашние лидеры Украины Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк подписали коллективное письмо о предоставлении Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Причем сделали это втайне от народа — о существовании этого письма украинские СМИ узнали от американского сенатора Ричарда Лугара. Затем это повторил президент Петр Порошенко, который в итоге в 2019 году продавил поправки в конституцию, закрепившие евроатлантический курс государства. Таким образом, декларацию о суверенитете окончательно растоптали.
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Многие украинские эксперты, поддерживающие курс на вступление в НАТО, оправдывали это надругательство над документом тем, что он якобы "необязательный", "устаревший". Но не надо забывать, что именно эта декларация стала правоустанавливающей для независимой Украины. Причем 1 декабря 1991 года она была утверждена референдумом. Ведь в коротком Акте провозглашения независимости, который вынесли на всенародное голосование, была прямая отсылка именно к Декларации о суверенитете 1990 года. Многие как-то подзабыли, что на участках для голосования висели именно два этих документа — акт и декларация. Таким образом, оба они утверждены народом и пересматривать их можно тоже исключительно путем референдума. Чего, конечно, не сделали.
Фактически перечеркнув декларацию о своем суверенитете, Украина как государство лишила себя исторического и правового фундамента. Теперь отсылки к этому документу не имеют смысла. А ведь там речь идет и о территориальной целостности, и о нерушимости границ, и вообще о государственности украинского народа. Все это стараниями нескольких поколений тамошних политиков превратилось в пшик, в ничто. Потому, наверное, и недавно обнародованные аудиозаписи разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена не вызвали особо бурного резонанса, хотя это наглядное подтверждение полной сдачи этого самого суверенитета и государственности заокеанским "партнерам". Если уж президент Украины лично просит вице-президента США утвердить кандидатуру украинского генпрокурора и даже "смотрящего" за ним из числа американских граждан, то о каком суверенитете может идти речь!
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Не осталось ни декларации, ни суверенитета, ни независимости. Что же лежит в основе украинской государственности после отказа Киева от базовых принципов? Лишь идея, которую выразил в свое время Владимир Яворивский, один из политиков, принимавших 30 лет назад этот документ. Он заявил: "Мы 350 лет были подстилкой России и ни одного дня — Америки. А стоило было бы попробовать". Потом он назвал это "горькой шуткой". Однако события последних лет и упомянутые выше "пленки Байдена" свидетельствуют, что Украина давно уже от подобных шуток перешла к прямому осуществлению этой идеи. Полностью отринув суверенитет, провозглашенный тридцать лет назад.
3063826619
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Петр ПорошенкоНАТОВладимир ЗеленскийБорис ЕльцинСССРСШАУкраинаАвторы
Популярные комментарии
Не понятно что выиграла Украина как страна от своей независимости. Если Украина хочет независимости от России, то должа вернуть те земельные подарки которые ей сделала СССР.
17 июля, 09:16
Felixys s
4021001
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