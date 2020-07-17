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Нюша объяснила, почему Егор Крид винит в их расставании ее отца
Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) в беседе с ведущей YouTube-шоу "А поговорить?" Ириной Шихман объяснила, почему рэпер Егор Крид винит в их расставании ее РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T00:31
2020-07-17T00:31
культура
новости культуры
шоу-бизнес
егор крид
нюша шурочкина (анна шурочкина)
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РИА Новости
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новости культуры, шоу-бизнес, егор крид, нюша шурочкина (анна шурочкина)
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости.
Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) в беседе с ведущей YouTube-шоу "А поговорить?" Ириной Шихман объяснила
, почему рэпер Егор Крид винит в их расставании ее отца Владимира Шурочкина, бывшего солиста группы "Ласковый май".
В этот выпуск вставили фрагменты из других YouTube-шоу, в которых Крид рассказывает, что папа Нюши "недолюбвливает" его.
"У тебя есть объяснения тому, что Егор постоянно обвиняет твоего папу?" – спросила Шихман.
"Конечно, он может просто обвинять этого человека, потому что не хочет брать эту ответственность на себя, – ответила Нюша.
Ведущая снова поинтересовалась, почему Егор Крид винит в расставании именно Владимира Шурочкина, а не маму или сестру: "ты видела их отношения?"
"Не могу сказать, что были какие-то отношения у них (имея ввиду папу и рэпера), то есть они пересекались, виделись, общались, – уточнила Нюша. – Ты знаешь, мое мнение относительно этой ситуации, что, безусловно, у Егора были определенные комплексы в силу того, что он тогда еще немного зарабатывал, был не таким успешным и уверенным в себе. На тот момент, он так и подумал, что причина в этом. Видишь как, я винила больше его, а он папу".
Нюша дала понять, то, как относился к Егору Криду ее отец – "лично его мнение".
"Меня не волнует, как относится мой папа к моим молодым людям. Может, у него сейчас есть претензии к моему мужу, но это его дело. Это моя семья. Это моя жизнь. У него есть своя семья и своя жизнь, и там он может говорить, что ему не нравится", – заявила в завершении этой темы певица.