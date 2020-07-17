Нюша объяснила, почему Егор Крид винит в их расставании ее отца

"Не могу сказать, что были какие-то отношения у них (имея ввиду папу и рэпера), то есть они пересекались, виделись, общались, – уточнила Нюша. – Ты знаешь, мое мнение относительно этой ситуации, что, безусловно, у Егора были определенные комплексы в силу того, что он тогда еще немного зарабатывал, был не таким успешным и уверенным в себе. На тот момент, он так и подумал, что причина в этом. Видишь как, я винила больше его, а он папу".