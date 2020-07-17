Джастин Тимберлейк сыграет футболиста в драме Фишера Стивенса, пишут СМИ

В фильме расскажут об Эдди Палмере (Тимбрелейк) — талантливом игроке в американский футбол, которому приходится оставить спорт из-за того, что он оказывается в тюрьме. После освобождения Эдди возвращается в родной город, чтобы восстановить прежнюю жизнь. Главному герою предстоит разобраться с затянувшимися конфликтами, а также помочь мальчику-подростку, до которого нет дела матери.