https://ria.ru/20200717/1574436353.html
Джастин Тимберлейк сыграет футболиста в драме Фишера Стивенса, пишут СМИ
СМИ узнали, что певец и актер Джастин Тимберлейк снимется в художественном фильме оскароносного режиссера Фишера Стивенса Palmer ("Палмер"), сообщает Deadline. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T02:03
2020-07-17T10:05
кино и сериалы
новости культуры
джастин тимберлейк
культура
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, джастин тимберлейк
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
СМИ узнали, что певец и актер Джастин Тимберлейк снимется в художественном фильме оскароносного режиссера Фишера Стивенса Palmer ("Палмер"), сообщает
Deadline.
По информации издания, проект будет создан для платформы AppleTV +. Сценаристом и исполнительным продюсером выбрана Шерил Гуэррьеро ("Блондинка в шоколаде", "Охотничий сезон").
В фильме расскажут об Эдди Палмере (Тимбрелейк) — талантливом игроке в американский футбол, которому приходится оставить спорт из-за того, что он оказывается в тюрьме. После освобождения Эдди возвращается в родной город, чтобы восстановить прежнюю жизнь. Главному герою предстоит разобраться с затянувшимися конфликтами, а также помочь мальчику-подростку, до которого нет дела матери.
Ожидается, что с Джастином Тимберлейком в драме снимется Джуно Темпл ("Малефисента"), Джун Скуибб ("О Шмидте"), Алиша Уэйнрайт ("Смертельное оружие") и другие.
Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока не известны.