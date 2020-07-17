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Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:03
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РИА Новости
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Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки

08:00 17.07.2020 (обновлено: 08:03 17.07.2020)
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© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули. Аналитики предупреждают: доллару вряд ли удастся сохранить лидирующее положение и статус мировой резервной валюты.

Снежный ком

Согласно данным Минфина США, в июне государственные расходы превысили доходы на 864,1 миллиарда долларов. Это в два раза больше, чем в мае, и почти в десять раз — чем в том же месяце прошлого года (8,5 миллиарда).
В апреле американский Комитет по федеральному бюджету (CRFB) предсказывал: резкий экономический спад и экстренные меры по спасению экономики увеличат годовой дефицит бюджета в четыре раза — до 3,8 триллиона долларов, то есть до 18,7% ВВП.
Но и этот прогноз, похоже, чересчур оптимистичный.

За первые девять месяцев текущего финансового года дефицит уже достиг 2,74 триллиона. Предыдущий антирекорд — 1,4 триллиона — зафиксировали в 2009 году в разгар глобального кризиса.

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Концы в воду

Как объяснили в американском Минфине, такой колоссальный прирост — следствие непомерных расходов правительства на борьбу с эпидемией коронавируса и ее экономическими последствиями.
"Власти выложили огромные деньги, чтобы поддержать работников и предприятия, пострадавшие от пандемии", — напомнили в Минфине.
В июне потратили 1,1 триллиона — в три с лишним раза больше, чем год назад, а поступления в казну сократились до 240 миллиардов — почти на 30 процентов. Всего с марта в рамках нескольких пакетов экстренных мер в экономику влили порядка трех триллионов.
В конгрессе спорят об эффективности агрессивных стимулов, утвержденных наспех. Июньский отчет Управления контроля за действиями правительства (GOA) показал, что критики масштабной программы поддержки экономики во многом правы.

Часть денег, выделенных на адресную помощь населению, ушли непонятно куда. Например, выяснилось, что казначейство раздало полтора миллиарда долларов умершим американцам.

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Миллион "мертвых душ" — результат несогласованной работы ведомств. У Казначейства и его Бюро фискальных услуг, осуществлявших платежи, не было доступа к полным данным Управления социального обеспечения. Теперь регуляторам предстоит выяснить, что случилось с этими деньгами и сколько чеков, выписанных на умерших, уже обналичили.
Кроме того, необходимо оценить эффективность программы доплат безработным и малому бизнесу.

Эксперты Управления контроля за федеральным бюджетом подчеркнули, что никаких механизмов отслеживания этих средств нет. И наверняка крупные суммы не дошли по назначению.

Между тем руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил: администрация в ближайшие дни начнет готовить еще один пакет мер стимулирования экономики.
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Чрезмерные долги

По расчетам крупнейших банков, в этом году дефицит бюджета США достигнет четырех триллионов, максимума со времен Второй мировой войны. Для антикризисных мер Федрезерв печатает ничем не обеспеченные доллары и отдает их, не получая никаких ценных активов, а лишь увеличивая свои обязательства. К окончанию коронавирусного кризиса баланс Федеральной резервной системы раздуется до десяти триллионов. Работающий на полную мощность печатный станок и приток ничем не обеспеченной наличности в экономику не могут не подрывать доверие к доллару.
Госдолг США с января увеличился со 108 до 123 процентов ВВП и продолжает расти. В 2006-м, в преддверии финансового кризиса, было не больше 63%, отмечают аналитики Института международных финансов. Сейчас же, если добавить корпоративные, ипотечные и прочие долги, сумма вообще потянет на 330% ВВП.

Ситуация осложняется тем, что огромный бюджетный дефицит США покрывается в основном за счет реализации государственных облигаций. А центробанки ведущих стран в последнее время распродают трежерис: глядя на темпы роста американского долга, кредиторы все больше сомневаются в способности правительства выполнять взятые на себя обязательства.

О рисках для национальной валюты обстоятельно рассуждал бывший глава Минфина США Генри Полсон. Будущее доллара, подчеркивал он, напрямую зависит от того, выстроит ли Вашингтон стратегию, позволяющую со временем решить проблемы с национальным долгом и структурным бюджетным дефицитом.
Маловероятный, но возможный сценарий заморозки инвестиций ряда стран в американские гособлигации нанесет сильнейший удар по статусу доллара как резервной валюты.
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госдолг СШАМинистерство финансов СШАСШАЭкономика
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