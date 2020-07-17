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Том Холланд объявил о начале съемок фильма по видеоиграм Uncharted
Британский актер Том Холланд, получивший известность после роли Питера Паркера в блокбастерах Marvel о Человеке-пауке и Мстителях, объявил в инстаграме о начале РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:21
том холланд
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новости культуры
марк уолберг
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155958/64/1559586419_0:718:2047:1869_1400x0_80_0_0_30df9d9ec3184d1a3e599426e115c563.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
том холланд, кино и сериалы, новости культуры, марк уолберг

Том Холланд объявил о начале съемок фильма по видеоиграм Uncharted

07:21 17.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Том Холланд
Актер Том Холланд
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Британский актер Том Холланд, получивший известность после роли Питера Паркера в блокбастерах Marvel о Человеке-пауке и Мстителях, объявил в инстаграме о начале съемок фильма с рабочим названием "Неизведанное: Удача Дрейка", основанного на серии видеоигр Uncharted.
"День первый", – подписал снимок Холланд.
На фотографии актер показал свое кресло, на котором написано "Нейт". По информации Digital spy, так зовут персонажа, роль которого исполнит Холланд. Полное имя героя звучит как Нейтан Дрейк.
Ранее дату выхода фильма неоднократно переносили. Первоначально его премьера была запланирована на конец 2020 года, а теперь после остановки кинопроизводства из-за пандемии коронавируса, ожидается, что лента появится в кинотеатрах не раньше июля 2021 года.
Известно, что боевик снимет Рубен Фляйшер который создал фильмы: "Добро пожаловать в Zомбилэнд" (2009 год), "Охотники на гангстеров" (2013 год) и "Веном" (2018 год). Вместе с Томом Холландом в экранизации Uncharted примет участие Марк Уолберг.
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