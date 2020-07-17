Том Холланд объявил о начале съемок фильма по видеоиграм Uncharted

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Британский актер Том Холланд, получивший известность после роли Питера Паркера в блокбастерах Marvel о Человеке-пауке и Мстителях, объявил в инстаграме о начале съемок фильма с рабочим названием "Неизведанное: Удача Дрейка", основанного на серии видеоигр Uncharted.

"День первый", – подписал снимок Холланд.

На фотографии актер показал свое кресло, на котором написано "Нейт". По информации Digital spy, так зовут персонажа, роль которого исполнит Холланд. Полное имя героя звучит как Нейтан Дрейк.

Ранее дату выхода фильма неоднократно переносили. Первоначально его премьера была запланирована на конец 2020 года, а теперь после остановки кинопроизводства из-за пандемии коронавируса, ожидается, что лента появится в кинотеатрах не раньше июля 2021 года.