https://ria.ru/20200717/1574428010.html
Том Холланд объявил о начале съемок фильма по видеоиграм Uncharted
Британский актер Том Холланд, получивший известность после роли Питера Паркера в блокбастерах Marvel о Человеке-пауке и Мстителях, объявил в инстаграме о начале РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:21
2020-07-17T07:21
том холланд
кино и сериалы
новости культуры
марк уолберг
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155958/64/1559586419_0:718:2047:1869_1400x0_80_0_0_30df9d9ec3184d1a3e599426e115c563.jpg
https://ria.ru/20200708/1574041737.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155958/64/1559586419_0:718:2047:1869_1400x0_80_0_0_30df9d9ec3184d1a3e599426e115c563.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155958/64/1559586419_0:643:2047:2178_1400x0_80_0_0_34fee2705b10eab5959708e2c32ba10a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155958/64/1559586419_0:420:2047:2467_1400x0_80_0_0_b6ddf41762e024463d8f6a787a8dc009.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
том холланд, кино и сериалы, новости культуры, марк уолберг
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Британский актер Том Холланд, получивший известность после роли Питера Паркера в блокбастерах Marvel о Человеке-пауке и Мстителях, объявил в инстаграме о начале съемок фильма с рабочим названием "Неизведанное: Удача Дрейка", основанного на серии видеоигр Uncharted.
"День первый", – подписал снимок Холланд.
На фотографии актер показал свое кресло, на котором написано "Нейт". По информации Digital spy, так зовут
персонажа, роль которого исполнит Холланд. Полное имя героя звучит как Нейтан Дрейк.
Ранее дату выхода фильма неоднократно переносили. Первоначально его премьера была запланирована на конец 2020 года, а теперь после остановки кинопроизводства из-за пандемии коронавируса, ожидается, что лента появится в кинотеатрах не раньше июля 2021 года.
Известно, что боевик снимет Рубен Фляйшер который создал фильмы: "Добро пожаловать в Zомбилэнд" (2009 год), "Охотники на гангстеров" (2013 год) и "Веном" (2018 год). Вместе с Томом Холландом в экранизации Uncharted примет участие Марк Уолберг.