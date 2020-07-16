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Лукашенко: белорусы никогда не встанут на колени перед вызовами времени
Белорусский народ никогда не встает на колени перед вызовами времени, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии фестиваля... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-17T11:58
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александр лукашенко, белоруссия

Лукашенко: белорусы никогда не встанут на колени перед вызовами времени

11:11 16.07.2020 (обновлено: 11:58 17.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Белорусский народ никогда не встает на колени перед вызовами времени, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии фестиваля "Славянский базар".
Как сообщает пресс-служба главы государства, он принял участие в церемонии открытия ХХIX международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
"В этот торжественный вечер меня переполняют чувства радости и гордости за всех нас, прежде всего за белорусов, которые никогда не становились и не встают на колени перед вызовами времени. Пример тому - "Славянский базар", фестиваль с яркой, интересной судьбой", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что история фестиваля началась в 1990-е годы на фоне непростого выстраивания новых отношений между суверенными государствами, созданными из осколков огромной империи - Советского Союза, при этом фестиваль задумывался как праздник дружбы братских народов - белорусов, россиян и украинцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
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"Четверть века назад это великое действо могло отправиться в путешествие по городам и весям развалившегося Советского Союза. А в этом году он мог просто стать на паузу, как это случилось с известными мировыми шоу и конкурсами. Но тогда и сегодня мы сберегли наш "Славянский базар", нашу славянскую традицию. Несмотря на закрытые границы, здесь собрались самые яркие титулованные артисты из Беларуси, России, Украины, братских нам народов и республик и других государств. По-другому, наверное, и быть не могло", - уверен Лукашенко.
По его словам, "Славянский базар" стал сердцем культурного и духовного единства. И оно, подчеркнул президент, должно биться во имя главной идеи, заложенной в основу фестиваля, - "Через искусство - к миру и взаимопониманию".
"Особенно сегодня, когда все страны и народы находятся на грани глобального геополитического кризиса, передела мира, для нас жизненно важно сохранить традицию, объединяющую людей. Ведь что бы ни происходило в мире, международный фестиваль "Славянский базар" всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов", - заметил белорусский лидер.
Во время церемонии открытия фестиваля он вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы. Кроме того, Лукашенко вручил народному артисту России Филиппу Киркорову специальную награду президента Белоруссии "Через искусство - к миру и взаимопониманию".
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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