Трамп раскритиковал идею Байдена вернуться в Парижское соглашение

"Они предлагают вернуться в несправедливое и уничтожающее рабочие места Парижское соглашение по климату, которое будет стоить нашей стране триллионы долларов и поставит нас в очень плохое конкурентное положение по сравнению с миром. Неудивительно, что Китай уйдет далеко вперед при этом смешном соглашении. И Россия и другие страны", - сказал он, выступая с речью перед Белым домом.

Парижское соглашение ставит целью не допустить к концу века повышения температуры более чем на два градуса Цельсия (лучше на 1,5) по сравнению с доиндустриальным периодом (середина XIX века). Как следует из научных докладов, сейчас такая задача недостижима: даже если нынешние обязательства будут выполнены в полном объеме, это означает потепление на три-четыре градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, что грозит дальнейшим таянием ледников, затоплением ряда островных государств, экстремальными погодными явлениями, исчезновением ряда биологических видов, распространением болезней, сокращением подземных водных ресурсов, поставит вопрос о продовольственной безопасности. Данная цель потребует сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году примерно на треть.