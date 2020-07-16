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Трамп раскритиковал идею Байдена вернуться в Парижское соглашение
От предложения кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена вернуться в Парижское соглашение по климату выиграют Россия и Китай, заявил в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T23:58
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп раскритиковал идею Байдена вернуться в Парижское соглашение

23:58 16.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. От предложения кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена вернуться в Парижское соглашение по климату выиграют Россия и Китай, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Они предлагают вернуться в несправедливое и уничтожающее рабочие места Парижское соглашение по климату, которое будет стоить нашей стране триллионы долларов и поставит нас в очень плохое конкурентное положение по сравнению с миром. Неудивительно, что Китай уйдет далеко вперед при этом смешном соглашении. И Россия и другие страны", - сказал он, выступая с речью перед Белым домом.
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
20 ноября 2019, 14:29
Путин назвал выход США из Парижского соглашения ошибочными действиями
Парижское соглашение ставит целью не допустить к концу века повышения температуры более чем на два градуса Цельсия (лучше на 1,5) по сравнению с доиндустриальным периодом (середина XIX века). Как следует из научных докладов, сейчас такая задача недостижима: даже если нынешние обязательства будут выполнены в полном объеме, это означает потепление на три-четыре градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, что грозит дальнейшим таянием ледников, затоплением ряда островных государств, экстремальными погодными явлениями, исчезновением ряда биологических видов, распространением болезней, сокращением подземных водных ресурсов, поставит вопрос о продовольственной безопасности. Данная цель потребует сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году примерно на треть.
О намерении представить национальные планы по борьбе с климатическими изменениями к 2020 году уже заявили 84 страны, 11 из них (Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания) начали внутренние процессы "по повышению амбиций" и уже отразили это в национальных планах к 2020 году. Однако среди более чем 80 стран нет Китая, Индии, России и Японии, входящих в первую пятерку по уровню выбросов CO2. США, занимающие второе место по выбросам, начали процесс выхода из Парижского соглашения.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
8 ноября 2019, 14:43
В МИД прокомментировали выход США из Парижского соглашения по климату
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Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
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