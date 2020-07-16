https://ria.ru/20200716/1574470936.html
Новак оценил рост цен на бензин и дизтопливо в России
Рост розничных цен на бензин и дизтопливо в России с начала 2020 года находится в рамках инфляции и не превышает накопленное изменение индекса потребительских... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T23:55
2020-07-16T23:55
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
александр новак
аи-95
экономика
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https://ria.ru/20200716/1574464922.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, александр новак, аи-95, экономика