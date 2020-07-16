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Новак оценил рост цен на бензин и дизтопливо в России
Рост розничных цен на бензин и дизтопливо в России с начала 2020 года находится в рамках инфляции и не превышает накопленное изменение индекса потребительских... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T23:55
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
александр новак
аи-95
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, александр новак, аи-95, экономика

Новак оценил рост цен на бензин и дизтопливо в России

23:55 16.07.2020
806
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак выступает на заседании Совета Федерации РФ
Министр энергетики РФ Александр Новак выступает на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Рост розничных цен на бензин и дизтопливо в России с начала 2020 года находится в рамках инфляции и не превышает накопленное изменение индекса потребительских цен в 3%, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго.
"Основной рост розничных цен на моторное топливо произошел за последний календарный месяц и составил +0,34 рубля/литр (+0,8%) по автомобильному бензину АИ-92, +0,47 рубля/литр (+1%) по автомобильному бензину АИ-95, +0,23 рубля/литр (+0,5%) по дизельному топливу", - отметил Новак.
"Следует отметить, что рост розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо с начала 2020 находится в рамках инфляции и не превышает накопленное изменение индекса потребительских цен с начала года по 13 июля 2020 года, которое составило +3%", - сказал он.
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Вчера, 19:55
Росстат сообщил о росте цен на бензин
34111655
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92Александр НовакАИ-95Экономика
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