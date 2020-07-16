Новак оценил рост цен на бензин и дизтопливо в России

"Следует отметить, что рост розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо с начала 2020 находится в рамках инфляции и не превышает накопленное изменение индекса потребительских цен с начала года по 13 июля 2020 года, которое составило +3%", - сказал он.