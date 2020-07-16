Ватикан обнародовал "правила" реагирования на случаи педофилии в церкви

ВАТИКАН, 16 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция) опубликовала в четверг специальный документ, который, по словам префекта этого влиятельного ведомства Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция) опубликовала в четверг специальный документ, который, по словам префекта этого влиятельного ведомства Ватикана испанского кардинала Луиса Ладарии Феррера, должен стать "инструкцией" для всех представителей церкви, которым придется заниматься делами священнослужителей, обвиненных в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.

Представляя этот объемный документ, состоящий из 164 статей, Ладария Феррер отметил, что необходимость его появления на свет была вызвана многочисленными запросами со стороны епископов, настоятелей монастырей и других видных представителей клира. Окончательно решение о подготовке такого "практического руководства" было принято на состоявшемся в феврале 2019 года в Ватикане саммите, посвященном обеспечению защиты несовершеннолетних в Римско-католической церкви.

Инструкции, сформулированные в новом документе Святого престола, явно призваны изменить устоявшееся в церкви скептическое отношение к обвинениям священнослужителей в педофилии. Так, документ указывает, что подобные обвинения "не обязательно должны быть официальными". Предлагается, в частности, принимать во внимание сведения, "распространенные через СМИ, включая социальные сети" и даже информацию, которая стала известна благодаря циркулирующим слухам.

Более того, представителям церкви рекомендовано не игнорировать анонимные сообщения, содержащую информацию относительно возможного сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. "Анонимность разоблачителя не должна автоматически приводить к тому, чтобы подобное сообщение считалось ложным", - указывается в документе. При этом "по понятным причинам" церковным иерархам предлагается "с большой осторожностью принимать во внимание сообщения такого рода".

Призыв к осторожности и осмотрительности при рассмотрении обвинений священнослужителей в педофилии красной нитью проходит через весь текст ватиканского "руководства". Недаром секретарь Конгрегация доктрины веры итальянский архиепископ Джакомо Моранди предостерег католиков от "безапелляционного отношения" при поиске истины в столь сложных ситуациях.

"Как можно выбросить в корзину пусть даже анонимное заявление, если оно содержит конкретные доказательства (например, фото, видео, аудиозаписи) или как минимум конкретные косвенные улики в связи с совершенным преступлением? Игнорировать только потому, что оно не подписано? С другой стороны, как можно принять за правду все сигналы, в том числе неопределенные и без подписи? В таком случае продолжать (расследование) было бы неуместно", - подчеркнул Моранди в интервью информационному порталу Vatican News

Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в лоне Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Римского Франциска. В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством".