Минтруд намерен упростить процедуру признания инвалидом

В Минтруде сообщили, что получили предложение депутата и разделяют данную им оценку о позитивном восприятии возможности продлять инвалидность дистанционно. Минтруд уже ведет работу по переводу процедур, связанных с оказанием мер социальной поддержки гражданам с ограниченными возможностями, в проактивный формат. В Госдуму, в частности, направлен проект закона о проактивном, то есть беззаявительном назначении пенсий по инвалидности, как это было в рамках временного порядка.