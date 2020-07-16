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Минтруд намерен упростить процедуру признания инвалидом
Министерство труда и социальной защиты работает над упрощением процедуры признания инвалидом, старается максимально расширить возможность проходить экспертизу... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T23:49
антон котяков
борис менделевич
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
антон котяков, борис менделевич, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество

Минтруд намерен упростить процедуру признания инвалидом

23:49 16.07.2020
915
© РИА Новости / Константин ЧалабовДом-интернат для престарелых и инвалидов
Дом-интернат для престарелых и инвалидов
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты работает над упрощением процедуры признания инвалидом, старается максимально расширить возможность проходить экспертизу без личного присутствия, сообщила пресс-служба Минтруда РИА Новости.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил сохранить в России на постоянной основе возможность продления инвалидности дистанционно для некоторых категорий граждан и после пандемии, соответствующее письмо депутат направил главе Минтруда Антону Котякову.
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В Минтруде сообщили, что получили предложение депутата и разделяют данную им оценку о позитивном восприятии возможности продлять инвалидность дистанционно. Минтруд уже ведет работу по переводу процедур, связанных с оказанием мер социальной поддержки гражданам с ограниченными возможностями, в проактивный формат. В Госдуму, в частности, направлен проект закона о проактивном, то есть беззаявительном назначении пенсий по инвалидности, как это было в рамках временного порядка.
"Мы прорабатываем вопрос о максимальном расширении практики прохождения медико-социальной экспертизы без личного присутствия, только на основании медицинских документов", - отметили в Минтруде, добавив, что для закрепления временного порядка на постоянной основе необходимы различные доработки.
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Антон КотяковБорис МенделевичМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Госдума РФОбщество
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